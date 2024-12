Il Palazzo dei Congressi all'Eur diventerà Palazzo De Gasperi?

Ha raccolto già 15 mila firme la petizione lanciata a metà settembre dalla Presidente dell’Associazione nazionale partigiani cristiani, Maria Pia Garavaglia su change.org , per la intitolazione del Palazzo dei Congressi dell’Eur ad Alcide De Gasperi ,di cui quest’anno ricorrono i 70 anni dalla morte. “Lo statista trentino, considerato l’artefice principale della ricostruzione morale e materiale di un Paese uscito distrutto nel 1945 dalla guerra e dalla dittatura , è apprezzato universalmente come uno dei Padri dell’Europa comunitaria”, afferma Garavaglia che illustra così l’iniziativa :” Nella ricorrenza del 70mo anniversario della sua scomparsa ,questo atto di pubblica riconoscenza renderebbe il giusto onore oltre che alla persona, rispettabile per integrità morale e rigore politico, anche a ciò che egli ha rappresentato nella vicenda democratica del secondo Novecento italiano”.

Nella sala stampa di Montecitorio sono numerosi gli ex democristiani che partecipano a un incontro che vuole fare il punto sull’iniziativa e rilanciarla per coinvolgere e impegnare i gruppi parlamentari in modo trasversale: Silvia Costa, Pierluigi Castagnetti, Bruno Tabacci, Angelo Sanza, Luciano Ciocchetti, Beppe Sangiorgi. Interviene anche la deputata del Pd Simona Bonafè.

Maria Pia Garavaglia ricorda i legami fra il trentino De Gasperi e Roma e sottolinea il fatto che il Palazzo dei Congressi è per definizione luogo del confronto e del dialogo, tratti caratteristici dello statista sepolto a Roma, all’ingresso della Basilica di San Paolo fuori le mura.

Per Silvia Costa, vice presidente dell’Associazione nazionale partigiani cristiani, oggi la figura di Alcide De Gasperi può insegnarci l’etica della responsabilità verso il bene comune, la cultura del limite della politica e il coraggio di innovare (che portò nei suoi progetti circa la difesa comune europea). Lapidario il giudizio di Pierluigi Castagnetti: “De Gasperi è stato il maggiore statista della Repubblica e oggi questa sua connotazione è riconosciuta da tutte le parti politiche: è veramente il padre della Patria”.

La decisione sull’intitolazione a De Gasperi coinvolge il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro dell’Economia Giorgetti, essendo il MEF socio di maggioranza dell’Ente Eur spa. Una istanza è stata rivolta al Presidente dell’Ente Eur Enrico Gasbarra dagli “Amici di piazza Nicosia”, la storica sede romana della DC, ricevendone una positiva attenzione ed è stata sottoscritta anche delle due Fondazioni intitolate a De Gasperi (trentina e romana) . Al Consiglio Comunale di Roma sono state approvate all’unanimità due mozioni firmate da Francesco Carpano (FI) e Yuri Trombetti (PD) mentre sono state presentate a Giorgetti le interpellanze di Luciano Ciocchetti (FDI) alla Camera e al Senato dal senatore Alessandro Alfieri (PD) ,entrambe sottoscritte in modo trasversale da parlamentari di diversi gruppi politici .