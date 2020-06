Il Papa accorpa le diocesi di Camerino e Fabriano, a guidarle il vescovo Massara

Continua la graduale diminuzione per accorpamento nella persona di un unico vescovo delle diocesi più piccole. Così l’attuale vescovo di Camerino – San Severino Marche, monsignor Francesco Massara, 55 anni, calabrese di Tropea, già assistente del Pontificio Seminario Romano Maggiore di Roma, sarà il successore di monsignor Stefano Russo, attuale segretario generale della Cei, alla guida della diocesi di Fabriano – Matelica. Papa Francesco ha deciso così di unire le due diocesi in persona Episcopi, “nella persona del vescovo”.

Monsignor Massara (nella foto in alto a Camerino durante la visita di papa Francesco nel giugno 2019, ndr) aveva ricevuto recentemente una telefonata di Bergoglio che ha stabilito un rapporto interpersonale con i terremotati delle Marche. Francesco ha voluto chiedere notizie sulla situazione in questo tempo di epidemia in un territorio colpito dal terremoto. “Come stanno i miei terremotati e qual è la situazione negli ospedali?”, ha chiesto il Papa. “Una telefonata non attesa, ma quando è squillato il telefono ho pensato che fosse lui – ha detto il vescovo -. Gli ho parlato dello straordinario lavoro che gli operatori sanitari stanno facendo per ognuno di noi”. È stato un “colloquio intenso”, durante il quale il Papa ha chiesto a mons. Massara anche informazioni sulla situazione economica dell’intero territorio confermando “la sua vicinanza e le sue preghiere”.

“La pandemia rappresenta per noi un secondo terremoto – ha sottolineato mons. Massara – ma credo che si debba guardare anche alle cose positive: alla grande solidarietà, allo stare”, pure se a distanza in questo momento, “vicini e uniti, alla condivisione delle sofferenze che ci aiuteranno a trovare la forza per risorgere”.