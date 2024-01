Il Papa al Forum di Davos: «Promuovere modelli etici di globalizzazione»

«Com’è possibile che nel mondo di oggi si muoia ancora di fame, si venga sfruttati, si sia condannati all'analfabetismo, si manchi di cure mediche di base e si rimanga senza un tetto?». È la domanda posta da papa Francesco ai circa 2.800 capi di Stato, rappresentanti di governo, amministratori delegati, presidenti di consigli di amministrazione e inviati di organizzazioni internazionali di 120 Paesi, riuniti nel comune svizzero di Davos per la 54.ma edizione del World Economic Forum.

A loro il Pontefice ricorda la «responsabilità morale» che deriva dal ruolo detenuto nella «lotta contro la povertà», nel raggiungimento di «uno sviluppo integrale per tutti i nostri fratelli e sorelle», nella «ricerca di una coesistenza pacifica tra i popoli».

Il messaggio, inviato dal Pontefice al fondatore e presidente esecutivo del Forum, Klaus Schwab, è stato letto dal cardinale ghanese Peter Appiah Turkson, presidente delle Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze sociali, nel corso dei lavori, iniziati il 16 gennaio, e che, sottolinea Francesco, si svolgono in un «clima di instabilità internazionale molto preoccupante».

Francesco definisce l’incontro «un’importante opportunità per esplorare modi innovativi ed effettivi per costruire un mondo migliore. Tristemente, se ci guardiamo intorno, troviamo un mondo sempre più lacerato – l’analisi di Francesco – nel quale milioni di persone, uomini, donne, padri, madri, figli, i cui volti sono perlopiù sconosciuti, continuano a soffrire, non soltanto per gli effetti dei conflitti prolungati e delle guerre attuali»: di qui la necessità di «risolvere le ingiustizie che stanno alle radici dei conflitti».

Tra questi, per Francesco, «il più significativo è la pace, che continua ad affliggere intere regioni del mondo, mentre altre sono caratterizzate dall’eccesivo spreco di cibo». Senza contare, aggiunge, «il crescente sfruttamento di uomini, dome e bambini costretti a lavorare per bassi salari e privati di reali prospettive di sviluppo personale e crescita professionale».

Il processo di globalizzazione, che «ha chiaramente dimostrato l’interdipendenza delle nazioni e dei popoli del mondo», per il Papa ha «una fondamentale dimensione morale, di cui va tenuto conto nelle discussioni economiche, culturali, politiche e religiose riguardanti il futuro della comunità internazionale. In un mondo sfidato in maniera crescente dalla violenza, dall’aggressione e dalla frammentazione», per Francesco è essenziale promuovere «modelli etici di globalizzazione, che subordino il perseguimento del potere e del guadagno individuale, sia politico che economico, al bene comune della nostra famiglia umana, dando priorità al povero, a chi è nel bisogno e nelle situazioni più vulnerabili. C’è bisogno di una politica internazionale che, attraverso l’adozione di misure coordinate, persegua effettivamente gli obiettivi della pace globale e di un autentico sviluppo», conclude il Papa, secondo il quale le organizzazioni internazionali devono «assicurare la loro funzione di controllo e di guida nel settore economico, per assicurare una convivenza pacifica tra i popoli». Il Papa si sofferma inoltre sul mondo delle imprese e della finanza che oggi operano in contesti economici sempre più ampi, dove «gli Stati nazionali hanno una capacità limitata di governare i rapidi cambiamenti delle relazioni economiche e finanziarie internazionali».

Proprio per questo motivo le imprese devono essere «sempre più guidate non solo dalla ricerca di un giusto profitto, ma anche da elevati standard etici», soprattutto nei confronti dei Paesi meno sviluppati che «non dovrebbero essere alla mercé di sistemi finanziari abusivi o usurari».