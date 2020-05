«Il ritorno delle messe con il popolo segno di speranza per tutta la società italiana. Ma prudenza!»

«Domani ricorre il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, a Wadowice, in Polonia. Lo ricordiamo con tanto affetto e tanta riconoscenza. Domani mattina, alle 7, celebrerò la Santa Messa, che sarà trasmessa in tutto il mondo, all’altare dove riposano le sue spoglie mortali. Dal Cielo egli continui a intercedere per il Popolo di Dio e la pace nel mondo».

Nella Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano papa Francesco recita il Regina Caeli (che nel tempo di Pasqua sostituisce l’Angelus) e ricorda il suo predecessore che ha canonizzato, insieme a Giovanni XXIII, il 27 aprile 2014.

Il Pontefice ricorda anche che in «alcuni Paesi sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo. Per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno per custodire la salute di ognuno. Condivido la gioia delle comunità che possono finalmente ritrovarsi come assemblea liturgica: è un segno di speranza e un dono per tutta la società».

Il pensiero del Papa va anche agli sconvolgimenti prodotti nella vita delle comunità dal virus: «Nel mese di maggio, in tante parrocchie è tradizione celebrare le Messe di Prima Comunione», spiega, «chiaramente, a causa della pandemia, questo bel momento di fede e di festa è stato rimandato. Perciò desidero inviare un pensiero affettuoso ai bambini e alle bambine che avrebbero dovuto ricevere per la prima volta l’Eucaristia. Carissimi, vi invito a vivere questo tempo di attesa come opportunità per prepararvi meglio: pregando, leggendo il libro di catechismo per approfondire la conoscenza di Gesù, crescendo nella bontà e nel servizio agli altri. Buon cammino!».

Prima della recita del Regina Caeli, il Papa si sofferma sul Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua che, dice, «presenta due messaggi fondamentali: l’osservanza dei comandamenti e la promessa dello Spirito Santo. Gesù lega l’amore per Lui all’osservanza dei comandamenti, e su questo insiste nel suo discorso di addio: “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti”; “Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama”. Gesù», continua Bergolio, «ci chiede di amarlo, ma spiega: questo amore non si esaurisce in un desiderio di Lui, o in un sentimento, no, richiede la disponibilità a seguire la sua strada, cioè la volontà del Padre.

E questa si riassume nel comandamento dell’amore reciproco, dato da Gesù stesso: «Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri”. Non ha detto: “Amate me, come io ho amato voi”, ma “amatevi a vicenda come io vi ho amato”. Egli ci ama senza chiederci il contraccambio, e vuole che questo suo amore gratuito diventi la forma concreta della vita tra di noi: questa è la sua volontà». Francesco sottolinea che Gesù «per aiutare i discepoli a camminare su questa strada, promette che pregherà il Padre di inviare “un altro Paraclito”, cioè un Consolatore, un Difensore che prenda il suo posto e dia loro l’intelligenza per ascoltare e il coraggio per osservare le sue parole. Questo è lo Spirito Santo, che è il dono dell’amore di Dio che discende nel cuore del cristiano. Dopo che Gesù è morto e risorto, il suo amore è donato a quanti credono in Lui e sono battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito stesso li guida, li illumina, li rafforza, affinché ognuno possa camminare nella vita, anche attraverso avversità e difficoltà, nelle gioie e nei dolori, rimanendo nella strada di Gesù. Questo è possibile proprio mantenendosi docili allo Spirito Santo, affinché, con la sua presenza operante, possa non solo consolare ma trasformare i cuori, aprirli alla verità e all’amore».