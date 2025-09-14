«Compio 70 anni. Ringrazio Dio e i miei genitori. L'amore di Dio è più grande dei nostri peccati»

«Sembra che sappiate: oggi compio 70 anni. Rendo grazie al Signore, ai miei genitori, e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera. Tante grazie a tutti».

Al termine dell’Angelus, con una battuta, il Papa ha fatto riferimento al suo compleanno mentre i fedeli in piazza San Pietro applaudivano e le bande musicali presenti hanno cominciato a suonare per fare gli auguri al Pontefice. Per questa ricorrenza, sono arrivati auguri al Pontefice da ogni parte del mondo. A porgerli, «a nome del popolo italiano», unitamente ai suoi «sinceri voti di benessere spirituale e personale» è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel suo messaggio, il Capo dello Stato evidenzia i «pressanti appelli del Pontefice affinché cessi il fuoco e si riprenda la via del dialogo, per il bene comune dei popoli», in un tempo in cui «è cresciuto il timore che il mondo sia avviato lungo un pericoloso crinale, animato da una diffusa logica di prevaricazione e viepiù segnato da conflitti laceranti. A pagarne ogni giorno un intollerabile tributo di sangue e distruzione sono soprattutto molte migliaia di vittime civili», scrive Mattarella, aggiungendo che «dinanzi a tali inquietudini, le donne e gli uomini di buona volontà avvertono con urgenza il bisogno della pace e della giustizia» e che «da ogni continente si guarda con viva speranza» alle parole del Papa.

Il presidente, citando poi Sant’Agostino, il quale ha affermato che «i tempi siamo noi», rimarca che spetta a tutti «e in particolare a quanti rivestono cariche pubbliche» impegnarsi «affinché le circostanze migliorino, riaprendo orizzonti di dialogo, di giustizia e di concreta tutela della dignità di ogni persona», e assicura a Leone XIV la collaborazione dello Stato italiano nella «Sua alta missione apostolica».

Anche da parte della Conferenza episcopale italiana sono giunti al Papa «i più fervidi auguri delle Chiese in Italia», con preghiere «di lode e di ringraziamento per il Suo ministero».

Ringraziando il Pontefice «per lo spirito paterno» con cui «accompagna ed esorta» la Chiesa italiana», i vescovi si uniscono a lui «nell’invocazione per una ‘pace disarmata e disarmante’ in tutte le situazioni di conflitto che insanguinano vaste aree del Pianeta», mentre continuano a farsi «prossimi alle popolazioni provate dalla sofferenza con azioni di solidarietà e promozione umana» e auspicano «che l’unità di intenti, di voci e di preghiere che dal mondo intero si alzano per impetrare soluzioni di pace possano trovare presto ascolto».