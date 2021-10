«Una fede ridotta a moneta di scambio con Dio è incompleta e ci rende tristi»

«Una fede senza dono e gratuità è incompleta e alla fine rende tristi. Dobbiamo liberarci di una fede commerciale e meccanica, che insinua l’immagine falsa di un Dio contabile e controllore, non padre».

Papa Francesco, dopo aver celebrato la Messa solenne per l’apertura del Sinodo, all’Angelus, davanti a una piazza San Pietro gremita di fedeli, si sofferma sul Vangelo del giorno che presenza l’incontro tra Gesù e un uomo che “possedeva molti beni” e che, nota, «è passato alla storia come “il giovane ricco”. Il Vangelo di Marco, in realtà, parla di lui come di “un tale”, senza dirne l’età e il nome, a suggerirci che in quell’uomo possiamo vederci tutti. Il suo incontro con Gesù, infatti, ci permette di fare un test sulla fede».

Quel tale, afferma il Papa, «esordisce con una domanda: “Che cosa devo fare per avere la vita eterna?”. Notiamo i verbi che utilizza: dover fare – per avere. Ecco la sua religiosità: un dovere, un fare per avere; “faccio qualcosa per ottenere quel che mi serve”. Ma questo», avverte Francesco, «è un rapporto commerciale con Dio, un do ut des. La fede, invece, non è un rito freddo e meccanico, un “devo-faccio-ottengo”. È questione di libertà e di amore. Ecco un primo test: che cos’è per me la fede? Se è principalmente un dovere o una moneta di scambio, siamo fuori strada, perché la salvezza è un dono e non un dovere, è gratuità e non si può comprare. La prima cosa da fare è liberarci di una fede commerciale e meccanica, che insinua l’immagine falsa di un Dio contabile e controllore, non padre. Tante volte nella nostra vita viviamo questo rapporto commerciale: io faccio questo perché Dio mi dia quello».

Gesù, è la riflessione del Papa, «aiuta quel tale offrendogli il volto vero di Dio. Infatti, dice il testo, “fissò lo sguardo su di lui” e “lo amò”. Ecco da dove nasce e rinasce la fede: non da un dovere, non da qualcosa da fare o pagare, ma da uno sguardo di amore da accogliere. Così la vita cristiana diventa bella, se non si basa sulle nostre capacità e sui nostri progetti, ma sullo sguardo di Dio. La tua fede è stanca e vuoi rinvigorirla? Cerca lo sguardo di Dio: mettiti in adorazione, lasciati perdonare nella Confessione, stai davanti al Crocifisso. Insomma, lasciati amare da Lui».

Bergoglio si sofferma sul terzo e ultimo passaggio del racconto evangelico: «Dopo la domanda e lo sguardo c’è un invito di Gesù, che dice: “Una cosa sola ti manca”. Che cosa manca a quell’uomo ricco? Il dono, la gratuità: “Va’, vendi quello che hai, dallo ai poveri”. È quello che forse manca anche a noi. Spesso facciamo il minimo indispensabile, mentre Gesù ci invita al massimo possibile. Quante volte», ricorda il Papa, «ci accontentiamo dei doveri – i precetti e qualche preghiera – mentre Dio, che ci dà la vita, ci domanda slanci di vita! Nel Vangelo di oggi si vede bene questo passaggio dal dovere al dono; Gesù inizia ricordando i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare...”, e arriva alla proposta positiva: “Va’, vendi, dona, seguimi!”. La fede non può limitarsi ai no, perché la vita cristiana è un sì, un sì d’amore».

Il Papa ricorda che una fede senza dono e gratuità è "incompleta": «Potremmo paragonarla», osserva, «a un cibo ricco e nutriente a cui però manca sapore, o a una partita ben giocata ma senza gol. Una fede senza dono, senza gratuità, senza opere di carità alla fine rende tristi: come quel tale che, pur guardato con amore da Gesù in persona, tornò a casa “rattristato e scuro in volto”».