«L'adozione non è un ripiego ma la più alta forma di amore e di essere padri e madri»

Elogia gli sposi che decidono di adottare un figlio: «Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore e di paternità e maternità». E lancia un appello alle istituzioni affinché «siano sempre pronte ad aiutare in questo senso, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore».

All’udienza generale, la prima del nuovo anno, papa Francesco continua il ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe soffermandosi, in particolare, sul suo ruolo di padre putativo di Gesù che rappresenta un esempio calzante e un modello esemplare per la scelta che compiono tante coppie quando non possono avere un figlio biologico o per dare una famiglia a chi non ce l’ha. Per il Papa sono persone «che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell’adozione. Giuseppe», sottolinea, «ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro! E quanti coniugi desiderano essere padri e madri ma non riescono per motivi biologici; o, pur avendo già dei figli, vogliono condividere l’affetto familiare con chi ne è rimasto privo».

Per questo invita a percorrere questa strada senza paura ma con consapevolezza: «Non bisogna avere paura di scegliere la via dell’adozione, di assumere il “rischio” dell’accoglienza». Il Papa invita i fedeli presenti nell'Aula Paolo VI a pregare il Santo con questa intenzione precisa: «San Giuseppe, tu che hai amato Gesù con amore di padre, sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia e desiderano un papà e una mamma. Sostieni i coniugi che non riescono ad avere figli, aiutali a scoprire, attraverso questa sofferenza, un progetto più grande. Fa’ che a nessuno manchi una casa, un legame, una persona che si prenda cura di lui o di lei; e guarisci l’egoismo di chi si chiude alla vita, perché spalanchi il cuore all’amore. Amen».

Il Pontefice ricorda che sono gli evangelisti Matteo e Luca a presentare Giuseppe «come padre putativo di Gesù e non come padre biologico. Matteo lo precisa, evitando la formula “generò”, usata nella genealogia per tutti gli antenati di Gesù; ma lo definisce “sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù detto il Cristo” Mentre Luca lo afferma dicendo che era padre di Gesù “come si riteneva”».