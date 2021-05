«Non basta dire "Dio è con noi" per essere con Lui»

«È facile scrivere su uno stendardo “Dio è con noi”; molti sono ansiosi di assicurare che Dio sia con loro, ma pochi si preoccupano di verificare se loro sono effettivamente con Dio. Nella preghiera, è Dio che deve convertire noi, non siamo noi che dobbiamo convertire Dio. La preghiera non è una bacchetta magica, è un dialogo con il Signore».

Papa Francesco nel Cortile di San Damaso prosegue la catechesi sulla preghiera e nell’udienza generale del mercoledì indica, parlando a braccio più volte e discostandosi dal testo scritto, cos’è la preghiera e con quale atteggiamento bisogna praticarla. «Quando preghiamo dobbiamo essere umili: è il primo atteggiamento per andare a pregare», è la raccomandazione di Francesco, «in tanti posti – ha proseguito a braccio – c’è l’abitudine che per andare in chiesa le donne si mettono il velo, prendono l’acqua benedetta. Così dobbiamo dirci, prima della preghiera, che sia quello più conveniente, che Dio mi dia quello che conviene di più – Lui lo sa – perché le nostre parole siano effettivamente delle preghiere e non un vaniloquio che Dio respinge». «Si può anche pregare per motivi sbagliati», ha fatto notare il Papa: «Ad esempio, per sconfiggere il nemico in guerra, senza domandarsi che cosa pensa Dio di quella guerra», il monito di Francesco: «L’umiltà: io vado a pregare, ma tu, Signore, converti il mio cuore perché io chieda quello che sia più conveniente, quello che sia meglio per la mia salute spirituale».

L’udienza di oggi, la terza davanti ai fedeli e non in streaming, restituisce uno spaccato di normalità. Il Papa è arrivato intorno alle 9 nel Cortile di San Damaso e ha cominciato, sorridente e rilassato, il giro a piedi tra i fedeli radunati intorno alle transenne, che ha benedetto più volte e con i quali si è fermato a più riprese a chiacchierare, ascoltando le loro storie. Tra i saluti, anche quello ad una bimba con un vestitino celeste che si è seduta sulla transenna, sorretta dai propri genitori, per ricevere la benedizione di Francesco. Un’altra bimba, vestitino blu e capelli biondi raccolti in trecce, quando ha ricevuto la carezza del Papa si è avvicinata alla sua guancia per dargli un bacio. Non sono mancati gli autografi del Santo Padre su libri, disegni e immagini. Un gruppo di ragazzi gli ha fatto firmare un cartellone variopinto con disegni e lettere a carattere cubitali. Il saluto ai fedeli è durato così oltre un quarto d’ora, prima che Francesco si dirigesse a piedi verso la sua postazione al centro del Cortile.

Francesco ha rimarcato la nostra tendenza a fare richieste, rimaste inascoltate, nella preghiera: «Quante volte abbiamo chiesto una grazia, un miracolo e non è accaduto nulla! Poi, col tempo, le cose si sono sistemate, ma secondo il modo di Dio, non secondo quello che volevamo in quel momento», ha detto a braccio il Papa, «il tempo di Dio non è il nostro tempo. Tuttavia, rimane lo scandalo: quando gli uomini pregano con cuore sincero, quando domandano beni che corrispondono al Regno di Dio, quando una mamma prega per il figlio malato, perché a volte sembra che Dio non ascolti?».

«Per rispondere a questa domanda, bisogna meditare con calma i Vangeli», il consiglio di Francesco: «I racconti della vita di Gesù sono pieni di preghiere: tante persone ferite nel corpo e nello spirito gli chiedono di essere guarite; c’è chi lo prega per un amico che non cammina più; ci sono padri e madri che gli portano figli e figlie malati… Sono tutte preghiere impregnate di sofferenza. È un immenso coro che invoca: “Abbi pietà di noi!”. Vediamo che a volte la risposta di Gesù è immediata, invece in qualche altro caso essa è differita nel tempo», il commento del Papa: «Sembra che Dio non risponda. Pensiamo alla donna cananea che supplica Gesù per la figlia: questa donna deve insistere a lungo per essere esaudita. Ha anche l’umiltà di sentire una parola di Gesù su di lei che sembra un po’ offensiva. Ma a questa donna non importa l’umiliazione, importa la salute della figlia e va avanti. Il coraggio nella preghiera. Oppure pensiamo al paralitico portato dai suoi quattro amici: inizialmente Gesù perdona i suoi peccati e solo in un secondo tempo lo guarisce nel corpo. Dunque, in qualche occasione la soluzione del dramma non è immediata. Anche nella nostra vita, ognuno di noi ha questa esperienza».