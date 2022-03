«Siamo immersi nell'idea di una guerra atomica che ci estinguerà»

È ancora la guerra in Ucraina al centro dei pensieri e della preghiera di papa Francesco. Lo fa durante l’incontro nella Basilica di San Pietro con duemila studenti dell’Istituto professionale “La Zolla” di Milano, scuola d’ispirazione cristiana, e poi all’udienza generale nell’Aula Paolo VI quando fa recitare una preghiera scritta dall’arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia.

«Tutti», dice Bergoglio rivolgendosi agli studenti accompagnati dagli insegnanti e dai genitori, «guardiamo al cuore e pensiamo ai tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze che sono in guerra, che oggi in Ucraina stanno soffrendo, sono come noi, come voi. Sei, sette, dieci, quattordici anni e voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale di crescere in una società in pace. Invece questi piccoli, anche piccolini, devono fuggire dalle bombe, stanno soffrendo, tanti, con quel freddo che fa lì… Pensiamo. Ognuno di noi pensi a questi bambini, bambine a questi ragazzi, ragazze, oggi stanno soffrendo, oggi, a tremila km da qui. Preghiamo il Signore. Io farò la preghiera e voi con il cuore con la mente pregate con me». Poi il Papa recita questa preghiera: «Signore Gesù ti prego per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che stanno vivendo sotto le bombe, che vedono questa guerra terribile, che non hanno da mangiare, che devono fuggire lasciando casa, tutto… Signore Gesù guarda questi bambini, questi ragazzi, proteggili, sono le vittime della superbia di noi, gli adulti. Signore Gesù benedici questi bambini e proteggili. Insieme preghiamo la Madonna perché li protegga. Ave Maria...».

Nella catechesi prima dell’udienza, il Papa prosegue il ciclo dedicato alla vecchiaia con una riflessione sul tema “L’anzianità, risorsa per la giovinezza spensierata” ma nei saluti in varie lingue ai pellegrini torna a chiedere di pregare per la pace: «Questa settimana celebreremo San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Possa lui, durante questo mese di marzo che gli è dedicato, essere un intercessore per la pace di cui il mondo ha tanto bisogno!», dice salutando i pellegrini di lingua francese. «Ora, in Quaresima, vogliamo rinnovare il nostro legame con Dio, perché dall'unità con Lui proviene la pace nei nostri cuori e la pace tra gli uomini», ha aggiunto il Pontefice salutando i fedeli di lingua tedesca. Quindi, nel suo saluto ai polacchi presenti, Francesco si è rivolto «in modo particolare i giovani che, nello spirito dell'iniziativa orante “Uno per tutti, tutti per uno”, si ritroveranno a Jasna Gora e nelle loro parrocchie, nei giorni di sabato e domenica prossimi, per pregare secondo le intenzioni del mio ministero. Ringrazio per questo vostro bel gesto. Per favore, questa volta preghiamo soprattutto per la pace in Ucraina!», è stato il suo invito.

Francesco prima della benedizione finale invita con tono accorato tutti i fedeli a pregare per la fine della guerra con una preghiera, dice, che «ha scritto un vescovo italiano». Si tratta dell'arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia. «Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori», recita questa invocazione, «Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della tua croce, abbi pietà di noi. Perdonaci Signore, perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi. Perdonaci se queste mani che avevi creato per custodire si sono trasformate in strumento di morte. Perdonaci Signore se continuiamo ad uccidere nostro fratello. Perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l'efferatezza dei nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, ti imploriamo, ferma la mano di Caino. Illumina la nostra coscienza. Non sia fatta la nostra volontà. Non abbandonarci al nostro agire. Fermaci Signore, fermaci. E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui, è nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza. Fermaci Signore. Amen».