«Con l’Ascensione festeggiamo la conquista del cielo»

Il pensiero del Papa è per le emergenze di queste settimane che stanno provocando vittime e sfollati come il maltempo: «Rinnovo di cuore la mia vicinanza alla popolazione dell'Emilia Romagna, colpita in questi giorni dalle inondazioni». Ricorda la guerra in Ucraina dove invierà per una delicata missione diplomatica e di pace il cardinale Matteo Zuppi: «Per favore, non abituiamoci ai conflitti e alle violenze. Non abituiamoci alla guerra, per favore. E continuiamo a stare vicini al martoriato popolo ucraino». Tiene i riflettori accesi sul Sudan: «È triste, ma a un mese dallo scoppio delle violenze in quel Paese la situazione continua ad essere grave», afferma, «nell'incoraggiare gli accordi parziali finora raggiunti, rinnovo un accorato appello affinché vengano deposte le armi. E chiedo alla comunità internazionale di non risparmiare alcuno sforzo per far prevalere il dialogo e alleviare la sofferenza della popolazione».

È la domenica dell’Ascensione del Signore e anche la Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali e per l’occasione, richiamando il tema da lui scelto, “Parlare con il cuore”, Francesco ringrazia i giornalisti: «È il cuore che ci muove a una comunicazione aperta, accogliente», sottolinea, «saluto i giornalisti, gli operatori della comunicazione qui presenti. Li ringrazio per il loro lavoro e auspico che sia sempre al servizio della verità e del bene comune. Un applauso a tutti i giornalisti!»

Nella riflessione prima della preghiera mariana del Regina Caeli, che nel periodo di Pasqua sostituisce l’Angelus, Francesco si sofferma sulla solennità dell’Ascensione che è preludio alla grande festa di Pentecoste di domenica prossima: «L’Ascensione è una festa che ben conosciamo, ma che può far sorgere alcune domande, almeno due», afferma Bergoglio, «la prima: perché festeggiare la partenza di Gesù dalla terra? Il suo congedo sembrerebbe un momento triste, non qualcosa di cui gioire! E una seconda domanda: che cosa fa adesso Gesù in cielo, perché è importante che sia lì? Perché festeggiamo e che cosa fa Gesù ora: ecco due domande che ci aiutano a capire quanto celebriamo. Perché festeggiamo. Perché con l’Ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima: Gesù ha portato la nostra umanità in cielo, cioè in Dio. Quell’umanità, che aveva preso in terra, non è rimasta qui, è ascesa in Dio e sarà lì per sempre. Dal giorno dell’Ascensione Dio stesso, potremmo dire, è “cambiato”: da allora non è più solo spirito, ma per quanto ci ama reca in sé la nostra stessa carne, la nostra umanità! Il posto che ci spetta è dunque indicato, il nostro destino è lì».

Il Papa cita il Padre della Chiesa San Gregorio di Nissa: “Splendida notizia! Colui che si è fatto per noi uomo, per renderci suoi fratelli, si presenta come uomo davanti al Padre, per portare con sé tutti coloro che gli sono congiunti”.