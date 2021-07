Il Papa: «La sanità accessibile a tutti è un bene prezioso da non perdere»

Il boato della folla sotto il solleone nel piazzale del Policlinico Gemelli accanto alla statua di San Giovanni Paolo II. La sorpresa del Papa nel vedere un’accoglienza così calorosa e affettuosa. Francesco, anche se la voce a tratti è un po’ flebile e quasi roca, appare in discreta forma dal decimo piano del Policlinico Gemelli dov’è ricoverato da una settimana per l’intervento al colon. Accanto a lui, sul balconcino, ci sono i bambini ricoverati nell’ospedale dell’Università Cattolica che papa Wojtyla definì il “Vaticano terzo” per via dei suoi frequenti ricoveri.

«Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus anche qui dal Policlinico Gemelli», sono le prime parole di Bergoglio, «vi ringrazio tutti, ho sentito il sostegno della vostra vicinanza e delle vostre preghiere. Grazie di cuore». L’ultimo impegno pubblico del Pontefice era stato proprio l’Angelus da piazza San Pietro una settimana fa, poche ore prima del ricovero e di una settimana scandita dai bollettini medici forniti dalla Sala Stampa vaticana ogni giorno.

Papa Francesco definisce «una carezza» la premura dei medici e operatori sanitari che lo hanno assistito e assistono quotidianamente i pazienti. «Il Vangelo di oggi dice che i discepoli di Gesù, inviati da Lui, “ungevano con olio molti infermi e li guarivano”. Questo olio ci fa pensare anche al sacramento dell'Unzione dei malati, che dà conforto allo spirito e al corpo», sottolinea, «ma questo olio è anche l'ascolto, la vicinanza, la premura, la tenerezza di chi si prende cura della persona malata: è come una carezza che fa stare meglio, lenisce il dolore e risolleva. Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno prima o poi di questa “unzione” della vicinanza e della tenerezza, e tutti possiamo donarla a qualcun altro, con una visita, una telefonata, una mano tesa a chi ha bisogno di aiuto».

Il Papa torna a sottolineare l'importanza di un «buon» servizio sanitario «accessibile a tutti»: «In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario, accessibile a tutti, come c'è in Italia e in altri Paesi», afferma, «un servizio sanitario gratuito che assicuri un buon servizio accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti». Francesco torna anche a ribadire tutto il suo apprezzamento per i medici e gli operatori sanitari, come aveva più volte fatto in questi mesi di pandemia. «Voglio dire il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutti gli operatori sanitari e al personale di questo ospedali e degli altri ospedali. Lavorano tanto», sottolinea Francesco.

Tra i fedeli, ad ascoltare l’Angelus ci sono anche il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, il direttore generale Marco Elefanti e l'assistenza ecclesiastico, monsignor Claudio Giuliodori. Alcune persone, in attesa dalla mattina, gridano più volte e a gran voce “Viva il Papa”. È stato predisposto anche un maxi-schermo per agevolare i fedeli e tutto il personale dell'ospedale a partecipare all'Angelus. Sotto il balconcino sullo stesso piano dell'appartamento dove ha trascorso l'ultima settimana per la degenza, diversi medici si sono affacciati dalle finestre per ascoltare e applaudire Bergoglio. Un signore e una signora peruviani da trent'anni in Italia, spiegano ai tanti cronisti presenti: «Siamo qui perché Francesco è uno di noi».

Francesco, a braccio, aggiunge: «Qui accanto a me ci sono alcuni bambini malati: perché soffrono i bambini? È una domanda che tocca il cuore, accompagniamoli con la preghiera e preghiamo per i malati, soprattutto per quelli in condizioni più difficili. Nessuno sia lasciato solo, ognuno possa ricevere l’unzione dell’ascolto, della vicinanza, della tenerezza, e della cura», è il suo auspicio