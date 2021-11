«La libertà cristiana non è libertinaggio. Non stancatevi di fare il bene»

Avverte che i «cristiani liberi» non sono «attaccati al passato» o «incatenati a pratiche» e invita a invocare lo Spirito Santo grazie al quale «noi salvaguardiamo la libertà, quella che ci fa maturare». Poi ricorda che domani in Polonia ricorre la festa nazionale dell'indipendenza e cita San Giovanni Paolo II che nel 1999 diceva: «Oggi il mondo e la Polonia hanno bisogno di uomini dal cuore grande, che servono con umiltà e amore, che benedicono e non maledicono, che conquistano la terra con la benedizione». Parole che risuonano attuali in questi giorni in cui il Paese sta affrontando una grave emergenza legata ai migranti che arrivano dalla Bielorussia e vengono sistematicamente respinti in quella che è una guerra ibrida tra i due Paesi e che rischia di provocare un’escalation.

Papa Francesco all’udienza generale prosegue la catechesi sulla Lettera di San Paolo ai Galati dove, precisa, «l'Apostolo ci ha parlato come evangelizzatore, come teologo e come pastore», incentrando la meditazione sul tema: "Non lasciamoci prendere dalla stanchezza" e spiega che per i cristiani c'è sempre «la tentazione ad andare indietro perché è più sicuro tornare alla legge» ma «la vita nello Spirito vuole essere vissuta nella libertà, la libertà cristiana».

Paolo, ricorda il Pontefice, «ha ribadito con parresia, cioè con coraggio, ai credenti che la libertà non equivale affatto a libertinaggio. In questo cammino impegnativo ma affascinante, l'Apostolo ci ricorda che non possiamo permetterci alcuna stanchezza nel fare il bene. Non stancatevi di fare il bene». Nei momenti di difficoltà della vita, occorre «scuotere la fede, risvegliare Cristo» per poter vedere oltre la tempesta e non far «sopraggiungere la stanchezza che frena l'entusiasmo» ha detto ancora il Papa, «nei momenti di difficoltà - ha aggiunto a braccio - siamo come dice Sant'Agostino nella barca, nel momento della tempesta. E che hanno fatto gli Apostoli? Hanno svegliato Cristo. Sveglia Cristo che dorme e tu sei nella tempesta, ma lui è presente. L'unica cosa che possiamo fare nei momenti brutti. Svegliare Cristo che è dentro di noi ma dorme, come nella barca».

Paolo, spiega Bergoglio, «non ha mai pensato a un cristianesimo dai tratti irenici, privo di mordente e di energia, al contrario. Ha difeso la libertà portata da Cristo con una passione che fino ad oggi commuove, soprattutto se pensiamo alle sofferenze e alla solitudine che ha dovuto subire. Era convinto di avere ricevuto una chiamata a cui solo lui poteva rispondere; e ha voluto spiegare ai Galati che erano anch’essi chiamati a quella libertà, che li affrancava da ogni forma di schiavitù, perché li rendeva eredi della promessa antica e, in Cristo, figli di Dio. E consapevole dei rischi che questa concezione della libertà portava, non ha mai minimizzato le conseguenze».