Il Papa: "Siamo una società della stanchezza"

«Con tutto il nostro progresso e il nostro benessere, siamo davvero diventati “società della stanchezza”. Dovevamo produrre benessere diffuso e tolleriamo un mercato scientificamente selettivo della salute. Dovevamo porre un limite invalicabile alla pace, e vediamo susseguirsi guerre sempre più spietate verso le persone inermi. La scienza progredisce, naturalmente, ed è un bene. Ma la sapienza della vita è tutt’altra cosa, e sembra in stallo». Papa Francesco, continuando la catechesi sulla vecchiaia, riflette sul tema “Qoelet: la notte incerta del senso e delle cose della vita”, E ricord il «ritornello che va e viene: “Vanità, tutto è vanità”». Il Pontefice riassume il consiglio fondamentale per la nostra vita che è al termine del brano «Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo».

Bisogna fuggire l’indifferenza e la disillusione che anima spesso l’età anziana. Le domande «I nostri sforzi hanno forse cambiato il mondo? Qualcuno è forse capace di far valere la differenza del giusto e dell’ingiusto? Sembra che tutto questo è inutile. Perché fare tanti sforzi?» che ci portano al disincanto. Ma se «gli anziani, che hanno ormai visto di tutto, conservano intatta la loro passione per la giustizia, allora c’è speranza per l’amore, e anche per la fede. E per il mondo contemporaneo è diventato cruciale il passaggio attraverso questa crisi, crisi salutare, perché una cultura che presume di misurare tutto e manipolare tutto finisce per produrre anche una demoralizzazione collettiva del senso, una demoralizzazione dell’amore, una demoralizzazione anche del bene».

Viviamo in un mondo degli opposti dove «ammantata di scientificità, ma anche molto insensibile e molto amorale, la moderna ricerca della verità è stata tentata di congedarsi totalmente dalla passione per la giustizia. Non crede più al suo destino, alla sua promessa, al suo riscatto». C’è una «ragione cinica che somma conoscenza e irresponsabilità» e trasforma l’energia in «una paralisi dell’anima».

Il Qoelet, «con la sua ironia, smaschera già questa tentazione fatale di una onnipotenza del sapere – un “delirio di onniscienza” – che genera un’impotenza della volontà. I monaci della più antica tradizione cristiana avevano identificato con precisione questa malattia dell’anima, che improvvisamente scopre la vanità della conoscenza senza fede e senza morale, l’illusione della verità senza giustizia. La chiamavano “accidia”. Non è semplicemente la pigrizia. Non è semplicemente la depressione. Piuttosto, è la resa alla conoscenza del mondo senza più passione per la giustizia e per l’azione conseguente».

Questo vuoto di senso apre la porta «all’aggressività delle forze del male. Sono le forze di una ragione impazzita, resa cinica da un eccesso di ideologia» che produce una «società della stanchezza».

E non è un caso che, in questa società dove progredisce la conoscenza scientifica si facciano largo anche le false notizie. Questa è «la stagione delle fake news, delle superstizioni collettive e delle verità pseudo-scientifiche. È curioso, in questa cultura del sapere, del conoscere tutte le cose, anche della precisione del sapere, si sono diffuse tante stregonerie, ma stregonerie colte, stregonerie di una certa cultura, ma che ti portano a una vita di superstizione». Il Papa esorta gli anziani ad andare avanti smascherando «l’inganno nascosto nel delirio di una verità della mente priva di affetti per la giustizia. Gli anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai giovani! Li salvano dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di sapienza della vita. E anche questi anziani riportano i giovani alla promessa di Gesù: “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati”». Saranno loro a seminare «fame e sete di giustizia nei giovani. Coraggio», dice il Papa, «tutti noi anziani, coraggio e avanti. Noi abbiamo una missione molto grande nel mondo, ma per favore non cercare rifugio in questo idealismo un po’ non concreto, non reale senza radici, diciamolo chiaramente, nelle stregonerie della vita».