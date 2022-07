«Denunciate gli abusi. Siamo preti, non dobbiamo “mangiare” gli altri con la concupiscenza»

Pubblichiamo il testo integrale del discorso pronunciato da papa Francesco che giovedì mattina ha ricevuto in udienza in Vaticano i partecipanti ai Capitoli Generali dell’Ordine della Madre di Dio, dell’Ordine Basiliano di San Giosafat e della Congregazione della Missione.

Cari Fratelli dell’Ordine della Madre di Dio, dell’Ordine Basiliano di San Giosafat e della Congregazione della Missione, benvenuti!

Io ci tengo a ricevere i capitoli generali, perché è un modo di comunicare con la vita consacrata. È tanto importante nella Chiesa, ma non sempre c’è il tempo e, anzi, in questo tempo di vacanze è chiuso, ma per voi è stato aperto, in questa nuova modalità, almeno tre insieme… Non fate la guerra tra voi, per favore! Qualcuno può pensare è una “macedonia” di istituti, ma bella come la varietà della Chiesa. Rompo il “digiuno” del mese di luglio per accogliere voi, in occasione dei vostri Capitoli Generali. Ricambio di cuore i saluti dei tre Superiori e li ringrazio per aver presentato i percorsi e le prospettive dei rispettivi Istituti. Anch’io desidero prima di tutto dirvi la gratitudine della Chiesa per la testimonianza che date come consacrati e per l’attività apostolica che portate avanti là dove siete presenti. È importante, “consacrati”, questo è al primo posto. In questi giorni siete impegnati nei lavori capitolari.

Voi Chierici della Madre di Dio e voi preti della Missione state ormai per concludere, mentre voi Basiliani avete iniziato da poco. Formulo i miei auguri a coloro che sono stati eletti per il servizio del governo e mi associo alla vostra riconoscenza per quanti lo hanno concluso. Penso che anche per voi questi Capitoli abbiano rappresentato un ritrovarvi in presenza dopo il periodo di forzata distanza dovuto alla pandemia. Questo dovrebbe anche aiutare a non dare per scontato il fatto di potersi incontrare, di confrontarsi guardandosi negli occhi, e soprattutto di pregare insieme, di ascoltare insieme la Parola e condividere l’Eucaristia. Allora gustiamo nuovamente ciò a cui forse ci eravamo abituati; e riprendiamo coscienza di quello che il Signore Gesù disse congedandosi dai suoi discepoli: “Io sono la vite, voi i tralci. Se non rimanete in me, non potrete portare frutto” (cfr Gv 15,5).

Questa esperienza la fanno in prima persona i membri del Capitolo, ma spiritualmente essa si trasmette a tutti i confratelli, a tutta la famiglia religiosa, molto al di là di quanto noi possiamo sapere e riscontrare. Il Capitolo, in particolare, è il momento del discernimento comunitario. Non è dare idee, no, è “discernere”, con un discernimento comunitario: con l’aiuto dello Spirito Santo si cerca di vedere se e in che misura siamo stati fedeli al carisma, in che cosa lo Spirito ci spinge ad andare avanti e che cosa invece ci chiede di cambiare.

Se non c’è lo Spirito in un Capitolo, chiudete le porte e tornate in casa! Dev’essere quasi il protagonista di un Capitolo. Questa è una delle esperienze più belle e più fortemente “ecclesiali” che ci è dato di fare: mettersi insieme in ascolto dello Spirito presentandogli le situazioni concrete, le questioni, i problemi… È quello che leggiamo negli Atti degli Apostoli, a proposito delle prime comunità, e che siamo chiamati a rivivere nell’oggi della Chiesa e del mondo.

Ora, cari fratelli, vorrei cogliere questa occasione per ribadire un criterio che ritengo essenziale nel fare il discernimento: il criterio dell’evangelizzazione. Quando ci interroghiamo sulla nostra fedeltà creativa al carisma originario, dobbiamo chiederci se il nostro modo di interpretarlo e di attuarlo è “evangelizzante”, cioè se le scelte che facciamo – quanto ai contenuti, ai metodi, agli strumenti, allo stile di vita – sono orientate a testimoniare e annunciare il Vangelo.

Sappiamo che per loro natura i carismi sono differenti e che sempre lo Spirito Santo li crea e li distribuisce con fantasia e varietà. Ma una cosa è certa: i carismi, come insegna San Paolo, sono tutti per l’edificazione della Chiesa, – non per sé stessi, non hanno una dimensione di particolarità, ma sono tutti per l’edificazione della Chiesa – e poiché la Chiesa non è fine a sé stessa ma il suo fine è evangelizzare, ne consegue che ogni carisma, nessuno escluso, può e deve cooperare all’evangelizzazione. E questo va tenuto ben presente nel fare discernimento.

Pensate che la vocazione della Chiesa è evangelizzare, anzi, la gioia della Chiesa è evangelizzare. Questo lo ha detto il Santo Papa Paolo VI, in quella Lettera che anche oggi, passati tanti anni, ha attualità, la Evangelii nuntiandi. La vocazione della Chiesa è evangelizzare, la gioia della Chiesa è evangelizzare.