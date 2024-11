Il potere della musica per la crescita umana e artistica dei giovani

Qual è il ruolo della musica nello sviluppo psicofisico e relazionale umano e, prima di tutto, dei bambini? Quali sono e che peso giocano le complesse e affascinanti interazioni tra suono e cervello? Il modo in cui la nostra mente elabora i suoni è uno dei compiti più difficili che chiediamo al nostro cervello. Al rapporto tra musica e sviluppo è dedicata la 12ª Settimana del Sistema in Lombardia, promossa da SONG ETS , l’associazione che, ispirandosi al modello di “El Sistema”, fondato in Venezuela da José Antonio Abreu e portato in Italia da Claudio Abbado, sviluppa progetti di integrazione sociale e inclusione basati sul fare musica insieme.

Power2Music, questo il titolo che emblematicamente riassume eventi, attività e incontri che compongono la rassegna 2024 – si aprirà domenica 17 novembre, alle ore, 16 al Teatro Nuovo di Treviglio per La Terra nelle nostre mani: uno spettacolo che attraverso parole, suono e gestualità lancia un prezioso messaggio di amore e cura per il nostro pianeta. L’evento coinvolge il Coro Manos Blancas della Cooperativa Insieme di Treviglio ed è un nuovo tassello di un percorso di inclusione dedicato alle abilità speciali che la Cooperativa realizza in collaborazione con SONG (ingresso libero su prenotazione: ufficio@coopinsieme.org).

Il programma

Musica e neuroscienze – Lo stretto rapporto tra neurologia infantile e musica è al centro dell’evento di mercoledì 20 novembre, all’Auditorium San Barnaba di Brescia. Alle ore 18, si terrà il concerto per i 30 anni del GIPCI - Gruppo Italiano Paralisi Cerebrali Infantili, nell’ambito del X Corso di Neuroriabilitazione promosso da Fondazione Mariani, organizzazione non profit di Milano che da 40 anni si dedica alla neurologia infantile. I giovani musicisti di SONG incontrano gli studenti del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, dando vita a MUSIC SIDE BY SIDE, concerto diretto dal Mº Carlo Taffuri. Grazie alla formula del “side by side”, il concerto permette a giovani musicisti provenienti da contesti e percorsi formativi differenti di incontrarsi e fondere le proprie esperienze. In programma un variopinto programma di musiche dal mondo, dal folklore italiano a melodie sudamericane, passando per pagine di Bizet e Musorgskij.

Il valore della musica e dell’elaborazione dei suoni nello sviluppo del cervello umano è il fil rouge intorno al quale si sviluppa l’incontro, online, in programma giovedì 21, alle ore, 18 realizzato in collaborazione tra SONG e Fondazione Mariani: un panel dedicato alle complesse e affascinanti interazioni tra suono e cervello. Nina Kraus, professoressa di neurobiologia, scienze della comunicazione, linguistica e otorinolaringoiatria presso la Northwestern University di Chicago (USA), autrice di La mente sonora | Come il nostro cervello elabora i suoni attorno a noi (Hogrefe Editore) spiega come capire il suono sia uno dei compiti più difficili che chiediamo al nostro cervello di svolgere, mostrando per la prima volta come l’elaborazione del suono guidi molte delle funzioni fondamentali del cervello. Prenderanno parte alla tavola rotonda anche Silvia Bonacina, research project manager al laboratorio Brainvolts della Northwestern University e Tomaso Vecchi, docente di psicologia cognitiva e Sperimentale presso Università di Pavia (la diretta si terrà a questo link).

Completano gli eventi della 12ª Settimana del Sistema in Lombardia l’incontro online di venerdì 22.11 (ore 15.30) Sistema Europe Networking Meeting, per conoscere l’ampio orizzonte internazionale di Sistema Europe, una rete europea che dal 2012 dialoga con oltre 100 programmi “Sistema-inspired” (per partecipare: info@sistemaeurope.org); il laboratorio didattico interattivo condotto da Nicola Monzino, in programma sabato 23.11 (ore 10) al Teatro EDI Barrio’s di Milano, che svelerà ai giovani partecipanti gli affascinanti segreti del mestiere di liutaio (promosso da Fondazione AC Monzino, ingresso libero su prenotazione: info@sistemalombardia.eu); e l’evento conclusivo Altremusiche, in programma domenica 24.11 (ore 18) all’Auditorium MAGNETE, inserito nel palinsesto degli “Adriano Community Days” promossi dalla rete MAGNETE, che unisce due formazioni giovanili del Nucleo Associato L’altramusica: i fiati di Soufflé Ensemble e L'altramusica Sinfonietta. L'altramusica è una delle scuole di musica più importanti del Sistema in Lombardia: opera a Milano in Corso Buenos Aires da 17 anni, promuovendo l'educazione musicale di qualità e la diffusione della cultura.