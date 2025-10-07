Il premier che durò meno di una farfalla e la solitudine del "monarca repubblicano"

Nominato la sera di domenica 5 ottobre e dimessosi la mattina del giorno successivo, appena quattordici ore più tardi - meno della vita di una farfalla - quello di Sébastien Lecornu è il governo più breve della storia di Francia, avendo battuto persino quello di Frédéric François-Marsal nel 1924 (durato due giorni). E’ una delle stravaganze di questa democrazia dove tutto è possibile: che un ex presidente della Repubblica finisca in carcere per corruzione (Nicolas Sarkozy) mentre quello attuale rimanga all’Eliseo con un consenso risicatissimo - un canard boiteux, un'anatra zoppa, scrive Le Monde - e si gridino a gran voce le sue dimissioni, che le piazze si riempiano di folle arrabbiate al grido di "bloquons tout", blocchiamo tutto (guarda caso slogan preso in prestito dalla nostra Cgil, cui evidentemente è piaciuto), che il debito pubblico tutt’a un tratto esploda sorpassando quello italiano, che al Welfare più all’avanguardia del mondo si chiedano tagli più draconiani della Grecia, che il Parlamento si divida in tre blocchi a tenuta stagna, incapaci di comunicare tra di loro per creare una maggioranza. C'est la pagaille, dicono i francesi. Un caos totale.

La situazione attuale è il risultato di un concatenarsi di squilibri istituzionali. Sul banco degli imputati, a torto o a ragione, c’è infatti il regime semipresidenziale della Quinta Repubblica, con l’ossessione dei politici per l’elezione presidenziale, diventata il vero baricentro del potere, il centro di gravità permanente ideato da ton ton De Gaulle nel 1958, che s'era cucita la nuova Costituzione a misura, come un abito sartoriale. In Francia il capo dello Stato – a differenza di quello italiano – ha prerogative enormi, dalla scelta del primo ministro allo scioglimento dell’Assemblea nazionale. Questo “monarca repubblicano”, come è stato definito, decide la politica estera e di difesa, presiede il consiglio dei ministri, è eletto a suffragio universale direttamente dal popolo, ratifica i trattati, accredita gli ambasciatori, può addirittura assumere i pieni poteri in caso di crisi nazionali sospendendo temporaneamente la separazione dei poteri, come i dittatori dell’antica Roma. Il presidente del Consiglio è praticamente un copilota della politica interna.

Per questo nella Quinta Repubblica le consultazioni per la scelta del presidente della Repubblica sono sempre state considerate l’elezione regina”. Le legislative, quelle che nominano i deputati dell’Assemblea nazionale, di solito confermano l’assetto politico. Di solito, ma non sempre. Nel 1981 i deputati sostenitori di François Mitterrand ottennero la maggioranza assoluta; lo stesso accadde per Emmanuel Macron nel 2017. Ma questa logica si è inceppata dopo le rielezioni: sia nel 1988 con Mitterrand, sia nel 2022 con Macron. E ancor più dopo lo scioglimento dell’Assemblea nel 2024 quando il presidente, con una mossa a sorpresa, indicendo nuove elezioni attendeva una “chiarificazione”, ma ne è derivata solo maggiore confusione. Il Parlamento insomma non segue più l'orientamento che elegge "monsieur le president", non è più la fotografia del popolo francese che elegge il monarca repubblicano. Va da un'altra parte, perchè la politica e l'opinione pubblica francese è sempre più liquida, bizzosa, istantanea, "girouette", si dice a Parigi, soggetta a cambi repentini di umore come i personaggi di Jean-Louis Trintignant.

Il problema è che la fine della storica bipolarizzazione tra centrodestra e centrosinistra ha ridisegnato un panorama politico frammentato, con due nuovi attori in ascesa che mettono in difficoltà i moderati: l’estrema sinistra e l’estrema destra, entrambi a lungo penalizzati dal sistema maggioritario delle legislative. Anche un semplice “patto di non sfiducia” è stato rifiutato dal Partito socialista, stretto tra la pressione elettorale e quella ideologica di La France insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Idem con la destra di Marine Le Pen, che attende solo il suo turno. La verità è che in Francia nessuno pensa più al presente: tutti guardano al 2027, alle prossime presidenziali. Fino ad allora, il Paese resterà sospeso, come in apnea. Macron, nella sua passeggiata solitaria lungo la Senna ieri pomeriggio, deve averlo intuito: il sistema è costruito su un solo uomo, ma l’uomo non c’è più. E finché la cultura del compromesso — quella che in Italia e in Germania consente alle coalizioni di sopravvivere — non attecchirà anche all’Assemblea nazionale, la Francia resterà prigioniera della sua stessa idea di potenza: un Paese in cerca di un nuovo “monarca repubblicano” nel mezzo del caos. Ma manca ancora un anno. Che accadrà nel frattempo?