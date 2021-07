Legalità, premiato mons. Battaglia: «Lo Stato dimostri che contro la camorra c'è»

«La politica deve dimostrare che lo Stato c’è. Non solo le forze dell’ordine a cui va la nostra gratitudine, ma gli investimenti e il lavoro lo dimostreranno realmente».

Queste parole non sono parte di una denuncia ma di una preghiera recitata dall’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, nella parrocchia di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo a Miano, nella periferia della città. Una preghiera che sempre di più spinge la Campania ad una trasformazione concreta, da ‘terra di camorra’ a modello anti-camorra, dove gli imprenditori del Sud non si girano dall’altra parte e denunciano la camorra che si presenta nelle sue forme più subdole.

«La Campania è al primo posto per l’accesso ai fondi dedicati alle vittime di racket, ma qui l’intimidazione che ha ucciso chi si è ribellato alla camorra è durata poco. Il nostro rammarico è che al Nord questi fenomeni esistono però non vengono alla luce». Alla sua prima uscita pubblica il prefetto Giovanna Cagliosto, Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura dall’ottobre 2020, fa il punto sulla situazione italiana. L’occasione è il riconoscimento dedicato all’imprenditore di Gragnano Michele Cavaliere, ucciso dalla camorra per aver deciso di denunciare i suoi estorsori. Il Premio, organizzato dal Circolo della Legalità e da Sos Impresa insieme a don Luigi Milano, è stato ospitato nella Chiesa di Sant’Erasmo a Gragnano, diocesi di Castellammare – Sorrento. La giuria del Premio Cavaliere ha deciso di consegnare i riconoscimenti per l’anno 2021 a monsignor Battaglia, Giuseppe Cimmarotta, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale antimafia di Napoli, Carmela Manco, Presidente di “In famiglia Onlus”, Francesca Ghidini, giornalista Rai, Marcello Ravvenuto, docente dell’università di Salerno e Salvatore Di Matteo, maestro pizzaiolo e imprenditore antiracket.

«Oggi abbiamo fatto memoria di Michele Cavaliere: un martire della legalità, un uomo che non si è voluto piegare alla logica camorristica della tangente, un imprenditore che attraverso il lavoro onesto ha testimoniato il valore altissimo della dignità umana - ha spiegato Don Luigi Milano componente del Circolo della Legalità e parroco a Castellammare di Stabia nella parrocchia Maria Santissima del Carmine - La sua è una storia preziosa da custodire e da fare conoscere a tutti, in particolare alle giovani generazioni perché possano essere motivate a costruire il futuro con fiducia, coraggio e speranza. È un impegno di libertà, arduo ma necessario».

Un pensiero condiviso dall’arcivescovo di Napoli, perfettamente in linea con don Luigi Milano: «È il primo premio che ricevo - dice Battaglia - l’ho accettato volentieri perché è importante che la storia di Michele resti nella memoria di tutti noi». Ma non è un caso che questo premio arrivi all’arcivescovo da un territorio difficile come quello dell’hinterland a sud di Napoli. Don Mimmo Battaglia ha compreso fin da subito la necessità di combattere la camorra. È stato lui, da un altro territorio difficile come Ponticelli, a spronare al coraggio dei sacerdoti ‘anche fino al martirio’.