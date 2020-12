Il Presepe di Montevergine squarcia il buio di questo anno difficile che volge al termine ed illumina il Natale irpino. L’Abate di Montevergine, Padre Riccardo Luca Guariglia, e la Comunità Monastica Benedettina hanno collocato l’opera, donata nel 2017 dall’Abbazia Territoriale di Montevergine a Papa Francesco ed esposta in Piazza San Pietro a Roma, lungo il Viale San Modestino di Mercogliano (AV) con l’obiettivo di lanciare un forte messaggio di speranza alla città e a tutta l’Irpinia.

Mentre intorno la pandemia continua a seminare paure, fragilità e scoraggiamento, le maestose statue, alte oltre 2 metri e ispirate alle sette opere di Misericordia, accendono una luce significativa, riscaldano i cuori dei passanti, aprono uno spiraglio sul significato profondo del Natale e sulla necessità di svegliarsi dal torpore spirituale in cui viviamo da mesi. Un Presepe a grandezza naturale, di manifattura napoletana in tradizionale stile settecentesco, nel quale la Natività è collocata in uno scenario ispirato alle 7 opere di Misericordia. Ogni pastore incarna un insegnamento universale ed attuale, applicabile ad ogni nostra azione quotidiana. Ecco perché il progetto di collocare il Presepe di Montevergine non in un unico posto, ma di interessare diversi angoli di questo viale storico della città, risponde non solo alle attuali esigenze di evitare gli assembramenti, ma ancor di più al desiderio di esaltare l’invisibile messaggio contenuto in ogni scena.



Le opere, corredate da pannelli descrittivi recanti anche un qr-code che, inquadrato con un semplice smartphone, rimanda ad una video-spiegazione, si snodano lungo il Viale alberato fino alla Piazza della Funicolare dove è collocata la Sacra Famiglia. E anche questa scelta non è casuale poiché la funicolare di Montevergine è uno dei simboli della città, è il mezzo di trasporto che, tra scorci mozzafiato e una pendenza quasi unica in Europa, in 7 minuti scala la montagna e permette di raggiungere il Santuario di Montevergine, scrigno d’arte e di suggestione collocato a 1263 metri sul livello del mare, casa della Madonna di Montevergine e faro dell’Irpinia. È in questa Piazza che troneggia la Natività, senza scenografia, incastrata in una cornice naturale, che ha sullo sfondo la maestosità della montagna di Montevergine.

L’ingrediente che, come già in altre occasioni, ha animato questa iniziativa è l’energia dei giovani delle associazioni locali che orbitano intorno all’Abbazia Territoriale di Montevergine. Da qualche anno, grazie all’intuito e alla tenacia dell’Abate Guariglia, essi sono impegnati a mettersi al servizio della comunità, a contribuire attivamente per il proprio territorio, a sentirsi finalmente protagonisti del contesto sociale nel quale vivono.



Il Natale 2020 arriva un po’ sottotono, la gente è distratta dalle tante difficoltà economiche e sociali conseguenza della pandemia, i bambini soffrono di più perché non ci sono le recite di Natale, non c’è l’emozione dei pranzi familiari o addirittura perché sotto l’albero quest’anno per molti di loro non ci sarà nulla. Grazie alla collaborazione dei giovani e con il sostegno dell’Amministrazione locale, l’iniziativa del Presepe di Montevergine si è arricchita di altri due contenuti, una catena di solidarietà e un concorso di creatività. “Natale condiviso-dono sospeso” e “HOPErazione Natale” sono strettamente legati al messaggio di speranza intriso nella collocazione del Presepe di Montevergine.

Il “Natale condiviso” è il prosieguo di quanto già realizzato durante i mesi più complicati del Covid. È innanzitutto un invito a comprare nei negozi locali per sostenere l’economia di prossimità e poi, lasciando un dono sospeso, a contribuire a rendere più sereno il Natale delle famiglie in difficoltà. Non solo beni di prima necessità, ma anche giocattoli, abiti o anche un semplice buono per una pizza a domicilio, un gesto semplice che per alcuni significa accoglienza, amore, incoraggiamento.