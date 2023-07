Il prossimo ottobre a Riese, nel trevigiano, la “Peregrinatio corporis” di San Pio X

Si tratta di uno di quegli eventi che, in un tempo di oblio come il nostro, servono per fare memoria della storia. In questo caso di un Papa santo – Pio X, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto – e del luogo che il 2 giugno 1835 gli ha dato i natali, Riese Pio X, in provincia di Treviso, non lontano da Castelfranco Veneto. L’occasione è data dal 120° anniversario della sua elezione al soglio pontificio, avvenuto a Roma il 4 agosto 1903. Proprio a Riese dal 6 al 15 ottobre prossimi le spoglie mortali di papa Sarto torneranno “a casa” in una “peregrinatio corporis” che, nel suo genere, è un evento rarissimo. È accaduto poche volte prima di oggi, infatti, che i resti di un pontefice lascino Roma in un pellegrinaggio che vuole coinvolgere le comunità locali, animarle culturalmente e dare l’occasione per alimentare la fede delle persone, nonché per conoscere meglio la storia dei loro luoghi. Gli unici precedenti riguardano sempre Pio X, che nel 1959 fu riportato a Venezia (la diocesi di cui il futuro papa Sarto fu Patriarca dal 1893 al 1903, quando il Conclave lo elesse Papa) e nel 2018, quando le spoglie di Giovanni XXIII tornarono nella natia Sopra il Monte, in provincia di Bergamo.