Il ricordo di Mario Agnes nel libro di Ignazio Ingrao

Martedì 15 giugno 2021 alle ore 17.00 Ignazio Ingrao, vaticanista del Tg1, presenta in un evento online il suo nuovo libro L'Osservatore. Trentacinque anni di storia della Chiesa nelle carte private di Mario Agnes (Edizioni San Paolo) con la partecipazione di Lorena Bianchetti, giornalista e conduttrice televisiva, e Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana.

Mario Agnes, figura apparentemente defilata, mai sotto i riflettori, ha accompagnato da protagonista quarant’anni di storia della Chiesa. Già presidente dell’Azione Cattolica, di cui aveva raccolto la difficile successione di Vittorio Bachelet, dal 1973 al 1980 - gli anni della battaglia per il referendum sul divorzio e dello scontro sulla “scelta religiosa” dell’associazione - Agnes fu testimone e protagonista di tale stagione. Nel 1976 Paolo VI lo chiamò a presiedere la società editrice del quotidiano Avvenire. Ma furono anche gli anni del suo impegno in politica, nelle file della Dc come consigliere comunale a Roma. Infine, nel 1984, inizia la ultra ventennale avventura alla guida de L’Osservatore Romano (fino al 2007), chiamato da Giovanni Paolo II.

Di Mario Agnes quest'anno ricorrono i novant'anni dalla nascita, così Ignazio Ingrao ha raccolto in questo volume le testimonianze di chi l'ha conosciuto e con lui ha condiviso un percorso: da Walter Veltroni ad Andrea Riccardi, da Angelo Scelzo a padre Gianfranco Grieco, da Ciriaco De Mita a Fausto Bertinotti. Un mosaico di voci che arricchiscono la ricostruzione fatta attraverso i documenti, gli scritti e i discorsi di Mario Agnes, lungo quarant’anni di storia della Chiesa e dell’Italia.