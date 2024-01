Scritte e graffiti sui muri. Pietre d’inciampo imbrattate. Stelle di David e svastiche su case e negozi, come quelle scoperte nel ghetto di Roma. Furti di oggetti sacri, come la Mezuah, la pergamena sulla quale sono scritti passi della Torah, sottratta a un rappresentante della comunità ebraica milanese. Slogan nazifascisti nelle curve degli stadi o alle manifestazioni. «Hamassiamoli tutti», ha persino scritto un imbecille su un palazzo ad Anzio. Il rigurgito dell’antisemitismo, successivo alla strage di Hamas in Israele è impressionante. Dallo scorso 7 ottobre al 31 dicembre sono arrivate all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori 200 segnalazioni. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 17. «Sicuramente il conflitto israelo-palestinese ha determinato eventi di antisemitismo e discriminazione», ha commentato il capo della Polizia, Vittorio Pisani, alla Commissione parlamentare per il contrasto all’intolleranza, al razzismo ed all'antisemitismo. Lo stesso Pisani consiglia «un intervento culturale diffuso per sensibilizzare sull’antisemitismo», con un’attenzione particolare all’ambiente universitario. La senatrice Liliana Segre ha commentato la “tristezza terribile che stiamo vivendo” di questi dati, e l’atmosfera “agghiacciante” in cui sono stati diffusi proprio nel giorno in cui si ricorda la deportazione degli ebrei milanesi al binario 21 della Stazione Centrale.

Non si tratta di un fenomeno italiano ma europeo, anzi occidentale, perché arriva fino agli Stati Uniti. In Francia, il Paese più colpito, si sono registrati oltre 2 mila episodi di vario tipo, come ha denunciato il ministro degli Interni Gérald Darmanin, con oltre 400 inchieste giudiziarie già avviate. Ma ci sono stati lanci di bottiglie incendiarie lanciate su una sinagoga in Germania, un cimitero ebraico profanato in Austria, negozi e sinagoghe attaccati in Spagna. Ancora una volta, la paura si è impossessata delle comunità ebraiche. Si parla addirittura di neo-antisemitismo, la riedizione di una spirale d’odio che ha attraversato il ‘900 e che viene da lontano.

«Stiamo assistendo alla glori­ficazione morale del pregiudizio contro gli ebrei», ha commentato Andrea Molle, studioso italiano del fenomeno. «Un livore che cova da anni e non è certamente la sola conseguenza degli eventi di cronaca». Un segnale di questo odio montante è anche la rimozione dei poster affissi in molte città europee con gli ostaggi in mano ad Hamas, come nei pressi del cimitero ebraico di Praga. Per non parlare delle manifestazioni che intonano slogan contro gli ebrei un po’ in tutta Europa, a partire dall’Ungheria. L’odio antisemita ha diverse radici, a cominciare da quella dei naziskin, nostalgici del regime di Hitler. Vi è poi un atteggiamento culturale e sociale che riguarda più la Francia, frutto del fallimento dei processi di integrazione, di matrice islamica ma soprattutto legata all’alienazione delle banlieue. Ma quello che forse fa più paura è questa sorta di pulviscolo razziale diffuso di antisemitismo, di cui è preda anche la gente comune, che ammanta i “social” legato a quel pregiudizio “complottista” duro a morire che da sempre circonda il popolo ebraico. L’esistenza di una lobby ebraica è da sempre uno dei capri espiatori di questa rabbia. I fatti del 7 ottobre e soprattutto la brutale reazione dell’esercito ebraico a Gaza hanno fornito una patina di giustificazionismo peloso alla giudeofobia, senza distinguere tra le critiche politiche al governo di Netanyahu (presenti del resto all’interno dello stesso Stato di Israele, fuori e dentro la Knesset) e l’odio razziale. Ma la fine dell’antisemitismo, come ha recentemente ricordato il cardinale Zuppi, presidente della Cei, «è un impegno educativo, religioso e civile che non sottovaluta i rigurgiti di odio e razzismo, per chiunque». Un impegno che riguarda ciascuno di noi e che parte dalle scuole. Forse occorre un sano rinnovamento dei programmi scolastici. Quanti fanno studiare a memoria agli scolari e agli studenti la poesia che apre “Se questo è un uomo” di Primo Levi? «Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case …» è il primo antidoto all’antisemitismo, nella consapevolezza che, come diceva lo scrittore della Shoah «la peste si è spenta, ma l’infezione continua a serpeggiare».