Il Rosario contro la pandemia, Torino e Susa invocano Maria

Una catena di preghiera che coinvolge oltre 400 parrocchie, numerosi santuari, decine di monasteri maschili e femminili, cittadelle della carità come il Cottolengo e il Sermig, ma anche un numero considerevole di laici e famiglie. Ecco l’iniziativa lanciata da monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa, in questo drammatico tempo di emergenza sanitaria. Il Pastore propone ai fedeli di unirsi spiritualmente nella recita del rosario ogni sabato (da novembre fino alle feste natalizie), alle 17.30 (o comunque prima della Messa prefestiva). E’ un modo per implorare la fine della pandemia e per riscoprire, nella prova, il senso profondo della comunità. «Meditando i Misteri della Luce» scrive il presule, «pregheremo in particolare per i contagiati dal virus, per quanti sono impegnati nella tutela della salute, e per la Chiesa tutta, perché come discepoli del Signore possiamo risplendere “come astri nel mondo” (Fil 2,15), in questo tempo di grande preoccupazione».

Monsignor Nosiglia sa bene quanto il momento sia difficile e angoscioso per le comunità da lui guidate. Il Piemonte è stato dichiarato “zona rossa” (l’area a più alto livello di rischio). I medici sono in affanno. Fuori da molti ospedali l’esercito monta tende da campo per accogliere i malati e, a Torino, si costruiscono in tutta fretta centri per eseguire i tamponi (perfino nel parcheggio davanti allo stadio della Juventus). Non solo: benché leggermente meno rigido di quello della scorsa primavera, il nuovo lockdown deciso per la zona rossa si abbatte come una mannaia sul sistema produttivo, che stava provando, con estrema fatica, a rialzare la testa. Le conseguenze sul tessuto sociale saranno pesanti e di lunga durata. Tanti torinesi hanno ancora negli occhi le proteste violente divampate pochi giorni fa, con le piazze auliche del centro trasformate in teatri di guerriglia, mentre gruppi di ragazzi cresciuti in periferia davano sfogo a una rabbia cieca, covata per anni e poi esplosa all’improvviso. Ecco perché il rosario comunitario voluto dall’Arcivescovo ha il valore di un balsamo sulle ferite. «Preghiamo» scrive il pastore delle diocesi di Torino e Susa «anche perché la comune lotta contro il coronavirus non esasperi gli animi ed eviti ogni forma di protesta violenta, ma promuova la ricerca di vie e modalità concrete di sostegno e aiuto alle categorie più penalizzate, salvaguardi il lavoro fonte prima e necessaria per la vita delle famiglie e di ogni persona e favorisca vie di solidarietà, di giustizia e di pacificazione nella nostra società».

Più volte, dall’inizio della pandemia, monsignor Nosiglia ha invitato il popolo cristiano a pregare con il Rosario, invocazione semplice e circolare, cara alle persone più umili. Lui stesso lo ha recitato in diretta streaming ogni giorno, da metà marzo fino alla fine del primo lockdown. Per migliaia di fedeli, spaventati dall’emergenza e disorientati dall’impossibilità di riunirsi in chiesa, quel rosario quotidiano ha rappresentato un punto di riferimento preziosa. Ora, pur con tutte le cautele del caso, le chiese rimangono aperte ed è per questo che l’arcivescovo ha voluto riproporre l’iniziativa in una forma diversa. L’idea è quella di «unire insieme in una catena la nostra supplica al Signore, ai Santi patroni delle nostre comunità e a Maria santissima in particolare. Per impetrare la grazia di liberarci da questa pandemia, dare forza e speranza ai malati di questo virus, sostegno alle loro famiglie, aiuto agli operatori sanitari e ai cappellani degli ospedali e case di riposo» Una preghiera capace di generare concreta vicinanza: «Voglia il Signore accogliere questo impegno come segno di fede in Lui e di amore a tanti nostri fratelli e sorelle che soffrono a causa della pandemia, verso i quali oltre al suo aiuto conta molto anche la nostra solidarietà e condivisione».