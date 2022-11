Vescovo di Ischia: una messa stasera per gli sfollati, pregando per le vittime

Vicinanza a Ischia e ai suoi abitanti anche da parte del presidente e del segretario generale della Cei, il cardinale Zuppi e monsignor Baturi, che hanno dihiarato. «Ci uniamo nella preghiera e nella solidarietà alla comunità di Ischia colpita da una frana che ha causato morte e dolore», hanno detto al vescovo di Ischia, raggiunto telefonicamente per esprimere vicinanza alle popolazioni in sofferenza per questa calamità e offrire l’aiuto della Segreteria Generale per le prime necessità.

Caritas Italiana nel frattempo è in contatto con il delegato regionale di Caritas Campania e Caritas Ischia, che sono già operative sul posto, per valutare insieme bisogni e interventi.

Proprio i volontari di Caritas e di diverse associazioni delle Pastorali giovanili si stanno coordinando ormai da due giorni sul posto per accogliere, vestire e portare cibo e bevande calde sia agli sfollati che a tutte le forze dell'ordine e della Protezione civile impegnati sul posto. Diversi alberghi, tra cui il Michelangelo di Lacco Ameno dove si terrà la Messa del Vescovo per gli sfollati hanno già accolto le famiglie di chi ha perso la casa per la frana o non può ritornare per questioni di sicurezza nella propria.