Il voto in Abruzzo rafforza Giorgia

di Luca Cereda

L’Abruzzo non è l’Ohio d’Italia. Così come non lo era la Sardegna e non lo sarà la Basilicata il prossimo aprile. Eppure la regione è stata un crocevia importante per saggiare la tenuta delle due coalizioni in vista dell’appuntamento “grosso”: le prossime europee. Il verdetto delle urne è netto: a vincere è stato presidente uscente Marco Marsilio – fedelissimo meloniano - che ha ottenuto oltre il 53 per cento, mentre il candidato del centrosinistra Luciano D'Amico si è fermato al 47, smorzando gli entusiasmi del campo largo che da Cagliari puntavano al ribaltone anche a L’Aquila.

Almeno per ora, il centrodestra derubrica la sconfitta isolana a “inciampo di percorso”. Anche perché un’altra sconfitta avrebbe confermato le difficoltà della destra raccontate con enfasi in queste settimane dall’opposizione. Marsilio, a scrutini ancora in corso ma con la vittoria in tasca, ha rivendicato il successo dalla sede del suo comitato elettorale a Pescara: «Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l’onore di guidare la regione per altri cinque anni. Esprimo il mio profondo ringraziamento per questo immenso privilegio». Lo sconfitto ex rettore dell’Università di Teramo sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva, ha invece fatto sapere che commenterà i risultati in giornata. Il partito più votato è stato senza sorprese Fratelli d’Italia, con più del 24 per cento dei voti, seguito dal Pd con il 20 per cento. Nella coalizione di destra la Lega ha visto picconata la sua base di voti ottenendo poco più del 7 per cento, quando 5 anni fa era il primo partito con il 27, mentre Forza Italia sale al 13 per cento. Nel campo largo la sorpresa in negativo è il Movimento 5 Stelle che ha visto eroso il suo 19% del 2019, sprofondando al 7 per cento. Il grande vincitore è - al solito - il popolo dell’astensione: l’affluenza è stata del 52,2 per cento, in calo rispetto al 53,1 di 5 anni fa.

Il - vero - bilancio da fare, a due settimane dalle regionali della Sardegna in cui ha vinto la candidata di centrosinistra Alessandra Todde, è semmai interno alle due coalizioni: da un lato la vittoria della destra in Abruzzo consente a Meloni di smentire le voci di una crisi e di consolidare il suo consenso: «Marsilio è il primo presidente nella dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato» scrive sui social la leader di FdI. Partito che in vista delle prossime europee di giugno mette - forse - un punto alle ostilità politiche in seno alla maggioranza con la Lega, relegata definitivamente al ruolo di junior partner che guarda sempre più a destra e che teme il centro. Infatti il Carroccio corre il rischio di essere scavalcato anche dal partito che fu di Berlusconi dopo le briciole raccolte alle ultime due regionali.

Dall’altro lato il processo di costruzione del campo largo, che anche in Abruzzo aveva riunito tutte le forze di opposizione, subisce una battuta di arresto, evidenziando quello che il successo di Todde aveva nascosto: l’alleanza Pd-M5S è ancora un accoppiamento ibrido tra forze unite dal solo stare all’opposizione e divise non solo sulla premiership, ma anche su temi fondamentali come nel caso del sostegno militare all'Ucraina. Eppure è anche vero che il verdetto dell’Abruzzo consolida il peso del partito di Elly Schlein - l’unico a stare in scia a FdI sia in Sardegna che in Abruzzo - in vista del voto di aprile in Basilicata e delle europee. Pd che ora pare essere in una posizione di forza per arginare la spregiudicatezza di Conte che con altre sconfitte rischierebbe di riaprire la conflittualità tra i due partiti.