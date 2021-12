«Napoli ha bisogno dell'Eccomi di tutti i suoi figli per uscire dall'indifferenza»

Nel giorno in cui si celebra una delle ricorrenze più sentite dai napoletani, l'Immacolata Concezione, dalla Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli si leva un appello, quasi un grido. Durante la celebrazione eucaristica e l'atto di affidamento di Napoli all'Immacolata Concezione la voce che si leva è di speranza, di riscatto ma anche di ribellione. È quella che viene dalle parole dell'arcivescovo Mimmo Battaglia, che nella sua accorata omelia nel ricordare la gioia e l'amore della Vergine Maria per quel sì detto all'arcangelo Gabriele, riporta il discorso alla dimensione quotidiana di amore e riscatto.

“Dove sei uomo, dove sei donna, dove sei Napoli, dove sei umanità, dove sei terra?” si chiede don Mimmo Battaglia. Così ci chiede la Chiesa. Una Chiesa, comunità, che analizza il vero problema, il vero peccato originale cioè l'indifferenza. “Ecco il vero problema: il nostro essere in fuga”, spiega il vescovo, “E questa è la vera macchia, questo è il peccato: essere in fuga o, se volete, essere nella diffidenza. Credo che questa sia anche la radice dei mali che oggi attraversano la nostra città. La diffidenza che si trasforma nel lavarsi le mani nei confronti dell’altro, nel disinteressarsi di lui, nell’indietreggiare rispetto alla responsabilità della comune vocazione, nel rifiutare un destino condiviso di luce per pensare unicamente al proprio percorso ombroso”.

Il pensiero di Battaglia non esula mai dall'amore per la sua comunità, per la sua città. “Il contrario dell’indifferenza è la cura! E Dio sa quanto la nostra città ha bisogno di ripartire dall’etica della cura. Napoli, tu hai bisogno dell’eccomi di tutti i tuoi figli! Hai bisogno che tutti, a partire dalla loro condizione e responsabilità, facciano un passo avanti nel sentiero della cura. Sei tu, terra nostra, a chiederci con insistenza e urgenza quest’impegno del cuore e della mente. E per chi crede, è attraverso il tuo grido di città ferita che Dio parla, interpella, chiama la Chiesa”.

Non parla per astratto, don Mimmo. Il suo cuore è rivolto ai figli, a quelli meno fortunati. A quella Napoli che chiede “di prenderci cura di loro: del loro bisogno di relazioni autentiche, della loro necessità di luoghi di aggregazione sani, del loro appello ad un mondo adulto che troppe volte non riesce a vederli o peggio, inquinato dalle logiche del mercato e del consumo, li usa come passivi destinatari di messaggi occulti”.