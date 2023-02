In Italia, come in Europa, tutelare i bambini si può

«Almeno un bambino su cinque, in Europa, ha subito una qualche forma di abuso, spesso anche online. Dal­le 23­mi­la se­gna­la­zio­ni del 2010 si è pas­sa­ti alle 725­mi­la del 2019, e poi il mag­gior tem­po tra­scor­so in con­nes­sio­ne alla rete du­ran­te la pan­de­mia Co­vi­d19 ha ul­te­rior­men­te ag­gra­va­to il qua­dro». È forte la denuncia di Caterina Chinnici, co­fon­da­tri­ce e co­pre­si­den­te al Par­la­men­to Eu­ro­peo del­l’In­ter­grup­po per i di­rit­ti dei mi­no­ri. Intervenendo all’incontro organizzato dall’Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, in collaborazione con Telefono azzurro, sul tema Nuove prospettive per una strategia sulla dignità del bambino nel mondo digitale, l’eurodeputata ha ricordato che i bambini costituiscono un terzo dell’utenza online e vanno preservati da diversi rischi. Non solo, dunque, quello degli abusi sessuali, ma anche quelli connessi alla intelligenza artificiale e alla profilazione da parte di chi li considera solo acquirenti e consumatori. «Abbiamo introdotto un espres­so di­vie­to alle piat­ta­for­me e alle azien­de on­li­ne di pro­por­re pub­bli­ci­tà mi­ra­te per mi­no­ri e per il di­vie­to as­so­lu­to di pro­fi­la­zio­ne dei mi­no­ri a fini com­mer­cia­li», spiega la Chinnici, e «con­si­de­ra­to che il mon­do on­li­ne si fa sem­pre più so­fi­sti­ca­to, ab­bia­mo pre­sen­ta­to an­che mo­di­fi­che alla pro­po­sta di leg­ge sul­l’in­tel­li­gen­za ar­ti­fi­cia­le at­tual­men­te in iti­ne­re per far sì che tut­ti i ser­vi­zi e pro­dot­ti on­li­ne che po­treb­be­ro ave­re im­pat­to sui bam­bi­ni o in­fluen­za sul­le loro azio­ni in­cor­po­ri­no fin dal­l’i­ni­zio stru­men­ti di si­cu­rez­za».

La legislazione deve accelerare il passo per non farsi spiazzare dalla velocità dell’evoluzione tecnologica. Il ricco parterre, convocato dall’ambasciatore Francesco Di Nitto (nella foto), lo sottolinea più volte appoggiando l’azione della Fondazione Sos Il telefono azzurro Onlus che ha proposto sette azioni mirate per tutelare i minori su internet. Il presidente Ernesto Caffo ha ricordato che «nonostante un terzo degli utenti sia costituito da minori il web non è stato pensato a misura di bambino». Finora «le misure che si sono messe in campo nel tentativo di scongiurare il rischio che i minori di 16 anni non utilizzassero servizi, piattaforme e applicazioni non adatte alla loro età, non hanno funzionato. Questo, da una parte espone i più piccoli a rischi enormi nella dimensione digitale, come ciclicamente raccontato dalla cronaca, e dall'altra rischia di privare i più giovani delle straordinarie opportunità che la dimensione digitale potrebbe offrire loro». Per questo sono necessarie nuove azioni che Telefono Azzurro riassume in sette punti:

1) rendere invalidi i contratti conclusi dai minori di 16 anni con i fornitori di servizi delle società dell'informazione.

2) obbligare i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verifica, all'atto del perfezionamento del contratto, dell'età dell'utente.

3) limitare il consenso al trattamento dei dati personali solamente ai maggiori di 16 anni.

4) rafforzare il potere del Garante privacy in materia di sextorsion con la creazione di un apposito registro che le società di servizio devono obbligatoriamente consultare prima di mettere online un contenuto riguardante un minore

5) potenziare il servizio del 114 introducendo il 'Contatto di emergenza in App'.

6) introdurre l'educazione civica digitale.

7) introduzione di una nuova governance dell'agenda digitale dei bambini per garantire l’attuazione dei primi punti

È poi essenziale, ha detto nel suo intervento il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, «togliere l’anonimato sui social. In questo modo si limiterebbero molti rischi, pericoli e fake news. Senza l’anonimato si è maggiormente responsabili delle proprie azioni. E credo che nel mondo occidentale, cioè nel mondo che garantisce la libertà degli individui e delle imprese, il principio della libertà vada sempre coniugato con quello della responsabilità».