In Umbria un luglio di green music

VII Edizione del Festival Internazionale Green Music, il Festival che porta anche quest’anno tanta cultura in 18 comuni umbri, per un totale di 37 appuntamenti musicali. Gli spettacoli avranno luogo in location suggestive che il Maestro Mastrini, direttore artistico del Festival, ama definire teatri segreti dell’Umbria. Musica e teatro le forme d’arte prevalenti, con artisti di rilievo internazionali che porteranno spettacoli interamente gratuiti in tutto il territorio umbro. Da sottolineare la filosofia del Maestro che, oltre a sensibilizzare l’aspetto ambientale green, porta avanti l’impegno di offrire spettacoli di alto livello al pubblico, in modo completamente gratuito, perchè, come dice lui, «la musica è un’arte sublime a cui si devono avvicinare tutti, senza nessuna barriera, compresa quella economica».

Il 13 luglio il Klaviol trio, formato da clarinetto, violino e pianoforte, si esibirà presso la Piazza di San Savino, a Magione. A seguire il 14 Luglio vedrà protagonista il gruppo Araba Fenice, formato da pianoforte, flauto e soprano, che si esibirà a Palazzo Orca a città della Pieve. Doppio appuntamento il 15 Luglio, con l’Araba Fenice a Poggiovalle, e il duo D’Antonio e Noferino, chitarra e violino, presso il Bosco di San Francesco, ad Assisi.

Ancora, il 20 ed il 21 Luglio si esibirà il Duo Pollice, con uno spettacolo di pianoforte a quattro mani, rispettivamente prima in Piazza Carlo Alberto, nella città di Porano, e poi presso l’Italian Endurance, ad Agello.

Il giorno seguente, sabato 22 luglio, avremo il Sator Duo, violino e chitarra, evento che avrà luogo presso la Cantina Noha, a Ficulle. Evento motlo atteso quello del 26 Luglio, presso Umbra Flor a Spello, la più grande realtà vivaistica dell'Umbria, che accoglierà il concerto del Maestro Mastrini, accompagnato dall’International Strings Orchestra, che presenteranno Baci in recital, uno spettacolo di musica e aforismi inerenti al mondo dei baci, accompagnato dalla voce del noto attore italiano Giorgio Pasotti e l’attrice Claudia Tosoni. Il 28 Luglio, a Piazza Plebiscito, Città della Pieve, sarà protagonista l’Hyperion Ensamble, con lo spettacolo Living Tango.

Altro grande appuntamento imperdibile sarà il 29 Luglio, in Piazza Duomo ad Orvieto, con Michele Placido, accompagnato dal Duo Schiavo-Marchegiani, pianoforte a quattro mani, che metteranno in spettacolo un racconto sulla vita di Shubert. Domenica 30, il Festival Internazionale Green Music avrà come ospite il noto cantautore Ron, che si esibirà in trio alla Rocca del Leone, a Castiglione del Lago.

A dare il via al Festival un evento molto particolare: “Vivaldi. Le quattro stagioni…non più quelle di una volta”: La International String Orchestra è stata chiamata ad eseguire le conosciutissime le 4 stagioni di Antonio Vivaldi, intervallate dalla narrazione di Roberto Giacobbo delle variazioni climatiche, raccontando per l’appunto “le quattro stagioni…non più quelle di una volta”. Lo scenario che ci si immagina ascoltando le stagioni di Vivaldi, oggi è cambiato, le stagioni sono mutate e Giacobbo ne è stato il narratore. Il concerto si è svolto il 25 Giugno alle ore 18.30 a Piegaro presso il bosco Margaritelli. Con i suoi 150 ettari certificati, si è affermato come modello di gestione forestale sostenibile che ha dato vita al progetto “alberi parlanti”. Grazie a questo progetto, gli alberi riescono ad usare la tecnologia per comunicare lo stato di salute del pianeta.