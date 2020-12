In viaggio nei luoghi della tregua di Natale

Qualche anno fa in Gran Bretagna uno spot natalizio della catena di supermercati Sainsbury scatenò un putiferio. Il motivo? Aver sfruttato a fini commerciali una delle memorie più sacre e care della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta “tregua di Natale” del 1914 tra inglesi e tedeschi. Un’iniziativa nata dal basso, dai soldati in trincea, che il 25 dicembre 1914 uscirono allo scoperto in alcune zone del fronte occidentale per andare a salutare e fare gli auguri ai “nemici” senza che ci fosse il via libera da parte dei superiori. Anzi, quando la notizia si diffuse grazie alle lettere che i soldati inviavano alle famiglie, i vertici militari di entrambi i fronti decisero di proibire iniziative del genere. Addirittura, il generale Horace Smith Dorrien, comandante del secondo corpo d’armata della Bef, la forza di spedizione britannica in Francia, arrivò a minacciare la Corte Marziale per chi si fosse reso colpevole di fraternizzazione.

La “tregua di Natale” trascolorò ben presto nel mito, reso possibile anche dal fatto che gli europei, anni dopo, considerarono la Grande Guerra per quella che fu: un massacro insensato capace in pochi anni di spazzare via un’intera generazione. Uno dei testimoni oculari di quegli eventi è stato il caporale Leon Harris del 13esimo battaglione del London Regiment in una lettera scritta ai genitori che stavano a Exeter: «È stato il Natale più meraviglioso che io abbia mai passato. Eravamo in trincea la vigilia di Natale e verso le otto e mezzo di sera il fuoco era quasi cessato. Poi i tedeschi hanno cominciato a urlarci gli auguri di buon Natale e a mettere sui parapetti delle trincee un sacco di alberi di Natale con centinaia di candele. Alcuni dei nostri si sono incontrati con loro a metà strada e gli ufficiali hanno concordato una tregua fino alla mezzanotte di Natale. Invece poi la tregua è andata avanti fino alla mezzanotte del 26, siamo tutti usciti dai ricoveri, ci siamo incontrati con i tedeschi nella terra di nessuno e ci siamo scambiati souvenir, bottoni, tabacco e sigarette. Parecchi di loro parlavano inglese. Grandi falò sono rimasti accesi tutta la notte e abbiamo cantato le carole. È stato un momento meraviglioso e il tempo era splendido, sia la vigilia che il giorno di Natale, freddo e con le notti brillanti per la luna e le stelle».

Un abbraccio di fraternità nella crudeltà della guerra. Insomma, una storia affascinante, degna di un romanzo o di un film.