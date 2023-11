Indi Gregory, di fronte a una sentenza iniqua si accende una speranza che si fa preghiera

C’è nella vicenda di Indi Gregory, la bimba di otto mesi destinata a morire per sentenza dell’Alta Corte inglese perché affetta da una malattia ritenuta incurabile, una parola grande e paradossale che suscita dapprima un moto di pietosa speranza e poi invece di stupefatta indignazione. Indi è in un lettino d’ospedale al Queen’s Medical Center dell’Università di Nottingham, affetta da una malattia mitocondriale rara e gravissima. I medici la ritengono incurabile e dolorosa, costretta com’è all’impiego di terapie di sostentamento vitale. Vorrebbero “staccare la spina”. I genitori, affranti, vedono nei movimenti e negli occhi della loro creatura la domanda di vivere.

Il caso finisce davanti alla giustizia dei tribunali e vi insinua quella parola grande che deve far collimare ciò che si proclama giusto con il bene; il bene della bimba, il suo interesse, il migliore interesse, il meglio del meglio per lei, il best interest come si usa dire in quelle aule. E il cuore per poco si allarga, e tosto si dispera, perché quella parola è la stessa che è comparsa nei casi di Charlie Gard e di Alfie Evans, e nel sistema del diritto inglese, che loro chiamano common law, i precedenti contano come fossero legge, come tracce d’un giudizio prenotato. Si scrive best interest, si legge morte.

Ma che giustizia è una giustizia così? Di che cosa si fa padrona, che competenza si arroga una Corte umana sulla vita o la morte di un essere umano? Lo sconcerto si fa indignazione nell’apprendere che i genitori, sconfitti e annientati dall’Aula in tutti i riscorsi e gli appelli, hanno portato la loro disperazione a conoscenza del mondo, e un Ospedale pediatrico italiano d’eccellenza, il Bambin Gesù di Roma ha offerto di accogliere la bimba per una nuova osservazione diagnostica e nuove cure di sostentamento. Che senso ha avuto allora negare il trasferimento, se non un orgoglio crudele? Forse da nessuna parte, allo stato della scienza e della ricerca, Indi potrà essere guarita. Ma curata sì, curata fino all’ultimo. Perché la cura d’ogni vita non può essere disertata: e se giunge al suo esito per impossibilità di terapia proporzionata, la si accompagna nel suo transito con la delicatezza d’un amore persistente. Non la si spegne in discarica per decreto.