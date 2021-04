Infinita Vanessa Ferrari, bronzo sulle note di Bella ciao con dedica all'Italia

Ha 30 anni Vanessa Ferrari, quasi il doppio di quando si affacciò sulla scena mondiale nel 2006 ad Aarhus in Danimarca, prima italiana nella storia della ginnastica artistica a vincere un oro mondiale nel concorso generale. Tante sue avversarie sono bimbe com'era lei allora. La ginnastica è una disciplina, che soprattutto al femminile, brucia in fretta quasi tutte, ma non Vanessa.

A 30 anni il 25 aprile del 2021 ha rivinto il bronzo europeo sulle note di Bella ciao, con dedica all'Italia. Da sette anni non arrivava così in alto: “La medaglia di oggi è per me un simbolo di resilienza e di resistenza", ha dichiarato Vanessa al termine della premiazione. "Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte. Nonostante questo non ho mai mollato. I miei sogni mi danno la forza necessaria per andare avanti. Dedico questa medaglia all’Italia intera in una data così importante per il nostro Paese, il 25 aprile, giorno della liberazione. Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia che sta flagellando il mondo intero, per poter tornare a riempire i palazzetti, riaprire le palestre, far ripartire le società che stanno provando a resistere e per tornare tutti alla normalità! Ringrazio Enrico (Casella, il Direttore Tecnico Nazionale della femminile, ndr.), tutto lo staff dell’Accademia internazionale di Brescia, dove mi alleno, la mia famiglia e il mio fidanzato Simone, che mi sostengono sempre, la Federazione e l’Esercito italiano", di cui Vanessa è Caporalmaggiore.

Ha ragione Vanessa la sua storia agonistica è la storia di un'atleta che non s'è mai arresa alla sfortuna, ai tanti infortuni, al Covid avuto poche settimane fa. Neanche dopo il beffardo quarto posto di Londra 2012, medaglia di legno con punteggio identico a quello del bronzo, perduto soltanto per colpa di un regolamento beffardo e ingiusto. Neanche dopo l'altro legno a Rio 2016, dove il bronzo sfumò dentro le lacrime di un errore al termine di una diagonale. Sembrava già fuori tempo massimo là Vanessa, dopo quei due legni impossibili da digerire.

E invece Vanessa c'è ancora, dopo altri infortuni, altre operazioni: sempre allo stesso modo, nella stessa sequenza: volare, cadere, ricominciare, volare, cadere, ricominciare. Resistere, resistere, resistere. Difficile onorare il proprio dovere e la bandiera meglio di così: coraggio, tenacia, senso del dovere, lavoro ben fatto. Nel giorno giusto, sulle note giuste. E c'è pure la medaglia e va benissimo che sia al valore dello sport.

Il sogno di Tokyo 2021 è appeso a un filo ma se dovesse arrivare, Vanessa Ferrari avrebbe tutto il diritto di portare la bandiera. Non per i simboli della giornata di oggi, ma per tutto il lavoro che c'è stato fin qui.