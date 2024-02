Intelligenza artificiale, il dilemma degli 007

di Alessandro Curioni

Tutti ci dicono che le intelligenze artificiali cambieranno il mondo, ma tutti interpretiamo questa formula in senso esteso comprendendo ogni aspetto della nostra vita. In realtà vorrei offrire un’interpretazione molto più restrittiva di questa affermazione, ovvero in senso strettamente geopolitico per dare conto di quanto gli algoritmi potrebbero modificare la situazione attuale. I temi del condizionamento dell’opinione pubblica e della manipolazione dell’elettorato - magari attraverso deep fake - e la disinformazione su vasta scala sono semplicemente la punta dell’iceberg. In stretta relazione si colloca il tema delle “intelligence” di tutto il mondo che si dibattono nel dilemma di come utilizzare le intelligenze artificiali,quando si tratta di garantire la sicurezza nazionale. Da un lato è forte la tentazione di introdurre sistemi specializzati che facciano una prima raccolta e correlazione di dati, dall’altro gli analisti temono la sua "imperscrutabilità". Quella che è stata definita come "opacità". Essa renderebbe molto difficile una valutazione tecnica basata sull’attendibilità della fonte e la fondatezza della notizia e a quel punto sarà ineluttabile che i decisori sviluppino, paradossalmente, una maggiore tolleranza al rischio di sbagliare.

La diffusione delle intelligenze artificiali pone gli stati di fronte a un’ulteriore tematica che attiene le fondamenta stesse del loro potere. Per chiarire il concetto è utile un’esemplificazione. Nell’ottobre 2023 l’ente nazionale cinese per la standardizzazione della sicurezza delle informazioni ha reso noto il documento Basic security requirements for generative artificial intelligence service (Requisiti di sicurezza di base necessari per i servizi di intelligenza artificiale generativa). All’articolo 4 si legge che l’erogazione e l’uso di servizi basati su Intelligenza artificiale generativa erogati in territorio cinese deve, nell’ordine: «Aderire ai valori socialisti, evitare qualsiasi possibilità di utilizzo per sovvertire o incitare alla sovversione dell’ordine costituito, etc».

In primo luogo, il governo di Pechino rivendica con forza proprio la sua sovranità in linea con quella politica che, da un lato, ha tenuto sotto stretto controllo governativo tutte le imprese “private”, dall’altro, nello specifico della tecnologia, ha impedito la penetrazione in Cina delle big tech statunitensi del Web. In secondo luogo, mette l’accento sui valori che dovranno essere propri dell’Intelligenza artificiale, prendendo atto di come, se diversamente sviluppata e addestrata, potrebbe mettere in discussione le radici ideologiche stesse del suo potere. Difficile immaginare che Pechino resti un caso isolato, inevitabilmente altri finiranno per prendere atto del potenziale erosivo delle IA generative. Oltre al “dual use” tutti noi potremmo dovere fare i conti anche con il “dual think”.



Proprio questa minaccia permetterà a molti Stati, soprattutto laddove vi è un forte senso religioso o di appartenenza nazionale, di ricompattare sotto la bandiera della difesa della propria cultura gran parte della popolazione. L’obiettivo sarà quello di avere un’Intelligenza artificiale che rispetti specifici valori morali, politici, religiosi introducendo il tema culturale che, come ha spiegato Carlo Sini, offre verità relativamente assolute ovvero “oggettive” in quel tempo e luogo e per quel preciso gruppo di persone, ma la cui forza costringe gli altri ad adeguarsi al “sentire comune”. Quel mondo che una tecnologia ha unito (la Rete), un’altra (l’IA) potrebbe dividere.