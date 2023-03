Israele nel caos. Infuria la protesta contro Netanyahu

Israele sta precipitando nel caos. Il paese è bloccato da scioperi e imponenti manifestazioni di protesta, appeso alle parole che dovrebbe pronunciare il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il leader israeliano si trova in questo momento davanti a un bivio. Se “congela” o ritira il suo progetto di riforma del sistema giudiziario rischia la poltrona, perché la sua decisone provocherebbe la caduta della sua coalizione di governo, la più destroide ed estremista della storia israeliana. E se Netanyahu cade c’è da star sicuri che la sua carriera politica già caratterizzata da incredibili resurrezioni, questa volta finisce per sempre. Se invece Netanyahu antepone il suo interesse personale all’interesse generale (cosa che gli è spesso venuta bene) e insiste nel portare avanti in parlamento nel progetto di riforma, il rischio è di sfasciare il paese, provocando una crisi istituzionale senza precedenti e portando Israele sull’orlo di una guerra civile fra i suoi sostenitori (ormai una minoranza, ma estremista, quindi pericolosa) e la maggioranza della popolazione.

Netanyahu aveva annunciato una dichiarazione in mattinata. Poi c’è stato un rinvio. Facile immaginare le frenetiche discussioni con gli alleati di governo per trovare una via di uscita.

Secondo la stampa israeliana,'Potenza ebraica', il partito di estrema destra di Itamar Ben Gvir, ha detto di essere disponibile a rinviare la riforma fino alla ripresa della Knesset, dopo la Pasqua ebraica, a patto che il governo esamini subito la creazione di una 'Guardia nazionale' sotto la guida dello stesso Ben Gvir.

La controversa riforma del sistema giudiziario mira a conferire al governo eletto un'influenza decisiva sulla scelta dei giudici e a limitare la capacità della Corte suprema di pronunciarsi contro l'esecutivo o di annullare la legislazione. Un voto della Knesset (il parlamento unicamerale israeliano) potrebbe, secondo la riforma, rendere inefficace qualunque decisione della Corte suprema.Netanyahu afferma che i cambiamenti previsti dalla riforma ripristineranno l'equilibrio tra i rami del governo.

Il progetto di riforma è stato subito osteggiato dall’opposizione e da larghi settori della società civile, che da oltre due mesi, ogni sabato, alla fine dello shabbat, organizza imponenti manifestazioni in varie città israeliane. Anche i militari hanno espresso il loro dissenso. Il presidente della Repubblica, Isaac Herzog, ha più volte sottolineato i pericoli per la tenuta democratica del paese e ha invitato i partiti a trovare un compromesso sulla riforma. La situazione è precipitata nel fine settimana, quando il ministro della difesa Yoav Gallant ha chiesto di bloccare la riforma della giustizia. Netanyahu è rimasto sordo ai consigli del ministro e lo ha licenziato, gettando così benzina sul fuoco. Il quotidiano di sinistra Haaretz ha definito Netanyahu “il capo piromane di un governo di incendiari”.

Nella serata del 26 marzo decine di migliaia di israeliani sono scesi in strada per protestare in varie città e anche davanti alla casa di Netanyahu, dove a un certo punto la polizia è rimasta senza più scorte di acqua per i cannoni. Il presidente Herzog ha chiesto nuovamente al governo di “fermare immediatamente il processo legislativo” perché “la nazione è profondamente preoccupata. La sicurezza, l’economia, la società, tutto è minacciato”. Intanto i sindacati hanno deciso scioperi nel settore privato, nei trasporti, nella sanità e nelle università. Sono rimasi bloccati i voli in partenza dall’aeroporto Ben Gurion. Diversi sindaci e amministratori locali hanno cominciato uno sciopero della fame. Un altro duro colpo per il governo israeliano è arrivato da Asaf Zamir, il Console generale di Israele a New York. Zamir ha annunciato le sue dimissioni spiegando che è arrivato il momento di unirsi alla lotta per la democrazia israeliana.

Le manifestazioni sono continuate per tutta la notte e sono riprese la mattina di lunedì 27 marzo. In attesa delle dichiarazioni di Netanyahu, la situazione resta tesissima. Sono scesi in strada anche gruppi di estrema destra (come il famigerato Familia, legato al tifo calcistico e protagonista di episodi di razzismo e violenza) pronti a fronteggiare chi protesta contro il governo.