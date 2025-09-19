Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
venerdì 19 settembre 2025
 
verso una società inclusiva
 

Condivisione e fraternità contro lo stigma: da Roma a Parigi in cammino con Juppiter

19/09/2025  L'associazione di Capranica, in provincia di Viterbo, è ripartita il 17 settembre con una Carovana che coinvolge ragazzi con disabilità, educatori, volontari, adolescenti e comunicatori. Il viaggio alla volta della capitale francese termina il 21 settembre. Un'esperienza all'insegna dell'inclusione, della solidarietà e dell'amicizia che abbattono tutte le barriere

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

L’associazione Juppiter si è rimessa in cammino con una Carovana sul tema “Libertà, uguaglianza e fraternità… Contro lo stigma”. Dal 17 al 21 settembre oltre un centinaio di persone – fra ragazzi con disabilità, educatori, volontari, adolescenti e comunicatori – è partito dalla stazione Termini di Roma via Milano per arrivare a Parigi: un’esperienza condivisa all’insegna dell’inclusione e della solidarietà, promossa dall’associazione con sede a Capranica, in provincia di Viterbo, che dal 1992 svolge attività con bambini, adolescenti e giovani impegnandoli in iniziative rivolte a diversità o disagio.

Oggi oltre 3 mila ragazzi partecipano durante l’anno alle attività organizzate in tutto il territorio del Lazio. La Carovana in corso è promossa anche dall’Asl di Viterbo (il direttore generale Egisto Bianconi accompagna il gruppo), in collaborazione con la Polizia di Stato: la Stradale ha scortato i partecipanti da Capranica fino a Roma a Piazza dei Cinquecento, mentre la Polizia Ferroviaria garantisce assistenza nei tratti Roma–Milano all’andata e Milano–Roma al ritorno.

«Come ci ha insegnato Papa Francesco, “non c’è libertà e uguaglianza senza fraternità”: ed è da questo messaggio che la Carovana trae la sua forza, trasformando il viaggio in un percorso di crescita e di responsabilità condivisa, per aprire le porte a un futuro di inclusione», spiega Salvatore Regoli, presidente di Juppiter. Che precisa: «La Carovana non è soltanto un viaggio verso una città o un luogo, è un cammino verso una società più giusta, un segno concreto di come l’amicizia, l’accoglienza e la bellezza possano abbattere ogni barriera. È la dimostrazione che la fraternità non è un’utopia, ma un cammino possibile e reale. Portare a Parigi ragazzi, famiglie e educatori significa trasformare i valori di libertà, uguaglianza e fraternità in esperienze concrete, vissute giorno dopo giorno. Vogliamo dimostrare che lo stigma si può abbattere, che insieme si può costruire una comunità in cui ognuno abbia un posto e un ruolo».

I partecipanti stanno visitando la basilica di Notre Dame e la Torre Eiffel, faranno una crociera sulla Senna a bordo del Bateau Mouche e hanno già vissuto una giornata di divertimento a Disneyland Paris: «Vedere i ragazzi sorridere così, con lo sguardo rapito davanti a questo mondo incantato, è la prova che la nostra Carovana è davvero un viaggio dell’anima. Insieme a Walt Disney torniamo a dire: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. La nostra avventura ci dimostra che credere nelle potenzialità di ogni ragazzo è costruire futuro», ha commentato Regoli. «È stata un’immersione totale in un mondo incantato, dove ogni dettaglio sembra ricordarci che la felicità è possibile e che il sogno può davvero abbattere ogni barriera. Gli sguardi dei ragazzi parlavano da soli: occhi estasiati, sorrisi senza fine, un’energia contagiosa che ha unito il gruppo. Un viaggio nella meraviglia che ha dato corpo e forza al messaggio della Carovana: combattere lo stigma con la condivisione, la fraternità, la possibilità di vivere esperienze straordinarie tutti insieme».

(Foto: la Carovana in treno verso Parigi)

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 