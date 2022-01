Kiev, Ucraina: l'oratorio salesiano dove si coltivano dialogo e pace

Un cammino di pace, mentre tutt’intorno spirano venti di guerra. In giorni di grande tensione, che fanno temere il divampare di un nuovo tremendo conflitto, la comunità salesiana presente in Ucraina lavora per sostenere la popolazione e per gettare, nonostante tutto, qualche seme di speranza. Il 26 gennaio, giorno in cui il Santo Padre chiede a tutta la Chiesa di pregare per la pace nel Paese ex-sovietico, i giovani della Casa Maria Ausiliatrice di Kiev si radunano per condividere una fede più forte della paura. A dire il vero lo fanno da tempo. Si ritrovano, a gruppi di 100, esattamente da 310 giorni (cioè da quando la crisi ucraina è tornata ad acutizzarsi): ogni sera un’Ave Maria e un pensiero della buona notte, sullo stile di don Bosco.

A fianco dei giovani, ad accompagnare e guidare la preghiera, che si è intensificata in queste ultime settimane, c’è la comunità salesiana. «Chi è credente ha un raggio di speranza, non si sente solo. Ma chi non crede, chi non è riuscito a fare un’esperienza di Dio (non dimentichiamo che il comunismo in Ucraina ha strappato le fondamenta della fede umana) la vive in maniera molto pesante. Il nostro oratorio sta diventando la casa di tutti» racconta don Maksym Ryabukha, direttore della casa di Kiev. Da notare che l’impegno ha anche una dimensione ecumenica. In Ucraina la presenza cattolica, pur molto viva, è minoritaria in termini numerici. Le iniziative vengono svolte in dialogo sia con la Chiesa ortodossa, sia con le comunità cattoliche di rito bizantino. «La tradizione cristiana orientale vede noi salesiani come monaci, non ha il concetto di congregazione quale siamo» prosegue don Maksym. «Per questo considera il nostro centro come una vera casa, come un monastero in cui trovare rifugio. Chi passa la soglia delle nostre porte, sta sotto la protezione della Madonna».