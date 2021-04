L'agonia di Bahia, la città devastata dal Covid

Brasile, il gigante malato sudamericano, si trova ormai alla deriva in un oceano di malattie, fame e disperazione, resa ancora più acuta dalla pandemia, i cimiteri ormai non bastano e il presidente Jair Bolsonaro, messo sotto accusa dalla Corte Penale Internazionale per “istigazione al genocidio” è ormai considerato da gran parte dei brasiliani il principale responsabile dell’immane tragedia che si sta consumando nel Paese. Qui il numero di persone contagiate da Covid sale a oltre 13,5 milioni e quello dei decessi è ugualmente spaventoso, il più elevato al mondo: 351.469 morti, una media di quasi 3.000 decessi al giorno, ossia un incremento di 16 per cento del numero di morti per Covid-19, in un contesto sociale, economico e politico drammatico.

«È troppa la sofferenza. Siamo disperati», ci racconta in uno sfogo la pensionata Hildete T. S., di Salvador Bahia, il capoluogo di quasi tre milioni di abitanti affacciato sull'Atlantico dove ormai non bastano i cimiteri. E aggiunge: «Negli ospedali non ci sono posti disponibili per accogliere i troppi malati, mancano letti in terapia intensiva non solo per i più poveri, ma anche per chi si può permettere di avere un’ottima assicurazione sanitaria. Manca tutto, dal personale medico ai macchinari per la ventilazione, all’ossigeno. Siamo allo stremo, in pessime condizioni non solo sanitarie, ma anche economiche».

Aline S., 39 anni, è sopravvissuta al Covid-19 insieme al marito e al figlioletto di cinque anni, anche loro positivi al virus. Traduce la sua rabbia in due domande: «Mi chiedo come sia possibile che Bolsonaro sia ancora alla presidenza del nostro Paese e come riesca a mantenersi lì, nonostante tutto. Mi piacerebbe capire chi o cosa ci sia dietro a tutta questa situazione e perché il popolo non lo abbia già rovesciato». In piena emergenza sanitaria, il presidente ha fortemente minimizzato la pandemia e invitato i brasiliani a uscire di casa, andare a lavorare o a divertirsi senza proteggersi neppure con l’uso delle mascherine, come se nulla stessi accadendo. Inoltre ha aumentato addirittura le imposte sulle bombole di ossigeno e le ha ridotte, invece, sulle armi, a favore della lobby degli armamenti. Una delle misure del governo (già approvate dal Parlamento di Brasilia) più criticate nell’ultima settimana è stata la possibilità da parte degli industriali titolari di imprese di acquistare i vaccini (il Pfizer e il BioTech costano 102,80 Reais, circa 17 euro), un omaggio alle classe imprenditoriale, grande sostenitrice di Bolsonaro, mentre nel Paese essi mancano persino alla popolazione più vulnerabile.

«In un contesto quotidiano di record continui di decessi che rischia di aggravarsi con l’arrivo delle piogge e dell’inverno», denuncia un sindacalista del Sindicato dos Bancarios di Salvador Bahia. «Il sistema sanitario nazionale è precario, al collasso per l’aumento del contagio da Covid, la preoccupazione del Governo è volta all’incremento della vendita di armi e ora ciascun brasiliano ne può avere sei unità per uso personale. Questo è lo scenario da film degli orrori nel quale stiamo vivendo e purtroppo anche morendo a migliaia senza alcuna possibilità di difenderci. Il Covid-19 non può essere sconfitto a colpi di pistola, ma soltanto con una seria organizzazione sanitaria, fatta da medici e da scienziati e implementata da una classe politica onesta, competente e responsabile. A noi brasiliani, in questo momento, manca appunto quest’ultima».

È l’una di notte passata. L’enorme quantità di piogge cadute nelle ultime 72 ore aveva fatto presagire il peggio. L’acqua rischiava di trascinare a valle le migliaia di baracche che si arrampicano tra le colline, nelle baraccopoli della città. Spaventata, una marea di disperati abbandona la propria casa alla ricerca di riparo e si rovescia sulle strade, sotto la pioggia battente e in piena emergenza pandemica. Molti di loro sono anche malati e devono decidere se rischiare di essere travolti dal fango o uscire dalle proprie baracche e rimanere sotto la pioggia. E’ l’inferno nell’inferno, l’ulteriore sofferenza che si aggiunge a chi di sofferenza ne ha già abbastanza, ma è solo l’inizio della stagione delle piogge.

Il prezzo degli alimenti in Brasile è tornato a salire da maggio dello scorso anno e secondo la FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per gli alimenti e l’agricoltura ha avuto una media di 1075 punti di incremento dei prezzi nell’ultimo monitoraggio alla fine del 2020. Nel Paese tutto o quasi tutto deve essere pagato, compreso medicinali e persino la terapia monoclonale Covid-19 da somministrare ai pazienti più gravi in un contesto che colpisce 13,88 milioni di persone in condizioni estreme di povertà. Il presidente Jair Bolsonaro ha gia collezionato oltre 60 richieste di impeachment nel parlamento del Paese. Nelle reti sociali crescono le insoddisfazioni dei brasiliani che chiedono il ritorno di Lula alla guida della nazione sudamericana, da uomo libero, dopo la caduta del giustizialismo nel Paese e di tutte le condanne a suo carico, orchestrate dal’ex-judice Sergio Moro che oggi vive e lavora negli Stati Uniti d’America. «Se avrò salute e sarà necessario,mi candiderò alle elezioni presidenziali e sarò li a combattere» sono le parole dell’ex-presidente brasiliano Luiz Inácio da Silva, più conosciuto come Lula, che per molti brasiliani suona come un segnale di speranza. Ma intanto la gente continua a morire.