L'alfabeto "letterario" di Pechino 2022

A come Arianna Fontana. Un’olimpiade da Oscar alla carriera. Undici medaglie in 5 edizioni in un crescendo rossiniano, ogni volta sempre meglio. È l’azzurra più medagliata della storia dei Giochi invernali, ha superato or ora la fondista Stefania Belmondo, in arte “Trapulin”. In una disciplina in cui si va gambe all’aria con estrema facilità, lei è stata fin da Torino 2006 non ancora 16enne una certezza matematica. Se vorrà esserci, se lei e la Federghiaccio troveranno una strada per convivere senza fare ai coltelli, a Milano-Cortina magari ci farà sognare ancora. Libro consigliato: I tre moschettieri, perché non sbaglia un duello in pista e perché incrocia spesso le lame anche fuori.

B come Federica Brignone. È arrivata dritta nell’Olimpo delle azzurre più vincenti della storia dello sci alpino: solo qui argento in SuperG e bronzo in combinata. Il sorriso finale sembra avere spazzato l’amarezza per il “suo” superG: ha litigato con la pista senza trovare l’intesa e dopo un po’ con tutti, minacciando il ritiro prima di spegnere il fuoco dell’emotività e chiudere in bellezza. Libro consigliato: La rabbia e l’orgoglio, per il titolo. Perché lei è un po’ così, diretta, senza filtri, prendere o lasciare. Però magari arrabbiarsi l’aiuta a reagire.

C come Curling: l’avevamo già scoperto a Torino, ma stavolta grazie al meraviglioso oro di Stefania Constantini e Amos Mosaner siamo proprio impazziti per questo gioco balistico, difficilissimo e ipnotico perché in apparenza alla portata di tutti come le bocce da spiaggia. Pia illusione: bisogna essere freddi come tiratori di carabina, strategici come scacchisti, precisi come giocatori di biliardo. Con la stone che per soprammercato pesa venti chili. Per Stefania e Amos il libro è: Harry Potter e la pietra filosofale, perché tutto è molto magico. E poi ci sarebbe quell’esilarante film: Pomi d’ottone e manici di scopa. La più bella partita nella storia dell’animazione.

D come Davide Ghiotto, che ha vinto un bronzo nella 10 chilometri di pattinaggio di velocità, una specialità bisestile che quasi non sapevamo d’avere. E che dietro di sé nello staff tecnico oggi gli uomini che ci hanno portato a sorprendere l’Olanda a Torino 2006. Ma non di solo ghiaccio vive l’uomo, anche se quei 10mila sono tanti giri, un po’ ossessivi. Forse l’arte di conoscere sé stessi, di Schopenhauer, il suo filosofo preferito, in quel vorticare aiuta.

E come Eileen Gu. Uno dei simboli di questa olimpiade. Nata negli Stati Uniti da papà americano e mamma cinese, ha scelto di gareggiare e vincere nel freestyle sotto la bandiera cinese. Vorrebbe essere testimone del dialogo, ma divide come non mai: per i cinesi è un’eroina, per gli americani una rinnegata: la sua figura da modella la fa finire su ogni copertina e ne fa l’influencer più gettonata sui social cinesi. È un mistero la dinamica della sua cittadinanza dato che la Cina non ammette doppio passaporto. Il libro per lei è: Il visconte dimezzato.

F come Dominik Fischnaller. È l’erede di Armin Zoeggeler, suo maestro. Il primo a riportare una medaglia azzurra olimpica nello slittino singolo dopo il cannibale. Ha agguantato il bronzo dietro i mostri di una specialità di cui l’Italia non ha neppure al momento una pista. C’era a Cesana, costruita per Torino 2006, una delle migliori al mondo tecnicamente. Ma è stato impossibile mantenerla, per ragioni economiche. Ora per vincere tocca bussare a casa d’altri. Ma Fischnaller è sempre lì con i migliori. Il suo libro è: Opinioni di un clown, perché il protagonista di Heinrich Böll diceva: «Sono un clown, faccio collezione di attimi». E Dominik a Pechino ha colto un attimo formidabile: il cugino e compagno di stanza è stato isolato perché positivo al covid, lui negativo fino al giorno della gara si è positivizzato la sera con la medaglia al collo.

G come Sofia Goggia. Chi sia lo ha dimostrato per come ha recuperato una distorsione del crociato in 23 giorni, per essere in gara fino a sfiorare l’oro in discesa libera. Ma soprattutto per l’attimo di delusione che ha attraversato il suo sguardo quando Corinne Suter le è arrivata davanti. I campioni vogliono sempre vincere anche quando è già un miracolo esserci. Ma è un voler vincere sportivo e positivo, il suo, non cerca le polemiche neanche quando la tirano dentro con la forza. Gran carattere. Il libro per lei è Giobbe di Joseph Roth, per come ha retto alla persecuzione di una sequela infinita di infortuni, dai quali è tornata sempre vincente con grande tenacia.

H come Habitat. Lo strano habitat di un’Olimpiade chiusa in una bolla che dicono sia stata un po’ feroce, che ha certo sacrificato il bello dello spirito olimpico e della vita del villaggio, ma ha anche impedito che il Covid rovinasse i Giochi.

I come Italia. L’olimpiade è la più vincente numericamente dopo Lillehammer 1994, ma gli ori sono stati solo due e si torna con l’idea di un bicchiere pieno solo a metà. Bello vedere tante staffette nello short track e i successi nelle prove miste e tante medaglie in discipline diverse. La biodiversità sportiva italica è sempre viva ed è stupenda, ma non mancano preoccupazioni perché l’età media dei vincenti è parecchio alta. I più sfiorano o superano i 30 e in vista di Milano-Cortina c’è tanto, tanto lavoro da fare. Il libro per chi deve governarla sportivamente è I vecchi e i giovani, sperando che i secondi ci siano e crescano in tempo.

L come Francesca Lollobrigida. Argento nei 3.000, bronzo nella mass start, gioielli nel pattinaggio di velocità su pista lunga costruiti sulla strada. In senso proprio a Roma con le rotelle, poi ogni fine settimana in auto con papà fino a Baslega di Piné in Trentino dove c’è l’unica pista italiana da ghiaccio, all’aperto però. Per trovarne una al chiuso s’è trasferita a lungo in Olanda. A trent’anni ora ha raccolto i frutti più importanti di tanto peregrinare, di tanta costanza. Il suo libro è: I pattini d’argento, favola ambientata nell’Olanda di metà Ottocento, con tante peripezie commoventi e una gara di pattinaggio sui canali. Vinta da una ragazza.

M come Michela Moioli e come “misti”. Argento nello snowbord cross con Omar Visentin, ha riscattato la caduta in semifinale nell’individuale. Voleva bissare l’oro di quattro anni fa e non l’ha presa bene come le succede ogni volta che perde. Ha detto subito dopo: «Vado a leccarmi le ferite», ma non è stata tanto a indugiare ha raccolto la solita grinta e si è presa l’argento. Davanti a lei, tutte e due le volte, solo l’americana Lndsay Jacobellis. Non è il caso di disperarsi. Michi a Milano Pechino avrà 30 anni, Jacobellis ne ha oggi 36. Per questo il libro per Michi: è La vita davanti a sé.

N Nadia Delago. Il suo pianto sul podio della discesa libera per un bronzo che forse non aveva osato sognare è davvero una meraviglia di freschezza. Peccato che il suo bel visino sia stato un poco oscurato dall’impresa di Sofia Goggia. Ma Nadia è il futuro, ha la vita davanti e in discesa conta l’esperienza, le piste che hai nella memoria e nelle gambe. Lei avrà tempo di mettere fieno in cascina, Milano-Cortina in casa sarà il suo giusto tempo. Il libro per lei è Alice nel Paese delle meraviglie, non certo perché sia sprovveduta anzi, ma perché probabilmente ha vissuto la sua prima olimpiade come una favola e poi s’è messa al collo questa meraviglia.

O come Olimpismo. Così De Coubertain chiamava lo spirito olimpico. Lo abbiamo visto nell’abbraccio tra Ilia Burov, del Comitato Olimpico russo, medaglia di bronzo, e dell'ucraino Oleksandr Abramenko vincitore della medaglia d'argento, abbracciati al termine della finale di freestyle. Ne abbiamo viste le contraddizioni nella storia della piccola pattinatrice russa. E ne abbiamo anche sentita soffiare una versione parecchio litigiosa nelle polemiche assortite di casa azzurra. Son svolazzati gli stracci, non solo le bandiere. Tutta colpa del vento?

P come Federico “Chicco” Pellegrino. Due argenti in due olimpiadi, di nuovo in sud Est asiatico come PyeonChang, a dribblare un freddo tremendo, il vento e alla fine pure la neve in un posto dove non nevica mai. È arrivato alla fine della sua sprint provatissimo. La sua esultanza senza freni è forse nel suo stravolgimento la più bella e travolgente. Il suo libro è: Il sergente nella neve, per la fatica e per il freddo. Fatte le debite proporzioni, ovviamente.

Q come Quattro marzo. Quando a Pechino si ricomincia con le Paralimpiadi. Forza azzurri. R come riscatti e rimpianti. Ne abbiamo visti nelle reazioni di Goggia, Visintin, Brignone e Moioli. Sono stati l’uno e l’altro o l’uno o l’altro tanti dei nostri numerosi argenti. S come Short track: non solo Fontana, anche due staffette di cui una mista. Segno che il movimento c’è anche se ha bisogno di ricambi. Ambiente difficile, tante tensioni. Troppe e non si capisce mai bene in questi casi quanto e come sono distribuite le colpe. Il libro è la Trilogia del ritorno, urge deporre i pregiudizi e rimettersi a un tavolo a ricostruire il futuro.

T come Torino 2006, dove molto è cominciato a partire dall’avventura di un’Arianna Fontana bambina o quasi. Milano-Cortina ne imparino il buono, evitino di ripetere gli errori. Il filo d’Arianna sia ispirazione per nuova linfa.

U come udon vs spaghetti. Più d’uno tra gli atleti italiani ha fatto intendere di aver voglia di casa, contava la fatica di stare nella bolla certo, ma di più a quanto pare ha pesato una gran voglia di pasta all’italiana. Succederà anche agli orientali al contrario tra quattro anni?

V come Omar Visentin. Uno che si era fatto malissimo a un gomito a dicembre e ha dovuto lasciar scivolare la sua tavola in salita per esserci ed esserci così, è stato bravo a crederci, a trovare feeling con la pista. A vincere un bronzo e poi anche a ripetersi con Michi Moioli. Il libro per lui è: L’isola del tesoro, perché alla fine il suo tesoro lo ha portato a casa.

W come Dorothea Wierer, che si è finalmente presa la sua prima medaglia individuale dopo due in staffetta nel biathlon, tirando nella 7,5 km due serie velocissime e precisissime (contano entrambe le cose, chi perde tempo accumula ritardo nel fondo, chi sbaglia paga con giri di penalità sugli sci. E siccome vince chi arriva primo...). Alla fine ha commentato: «Mi sono tolta un peso». Il suo libro è Moby Dick, per quanto ha dato la caccia a questa sua balena bianca.

Z come Andrea Zanon, il violinista italiano, 24 anni, che ha accompagnato nell’inno di Mameli Malika Ayane, suonando un preziosissimo Guarneri del Gesù del 1730 nella cerimonia di chiusura.