L'appello del Papa: "Chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi per una pace giusta e duratura"

«Nessuno deve essere costretto a partire né sfruttato o maltrattato per la sua condizione di bisognoso o di forestiero: la dignità umana prima di tutto», ha detto papa Leone, nelle intenzioni che hanno preceduto la recita dell’Angelus nel giorno del Giubileo della missione e dei migranti: «Esprimo la mia preoccupazione per l'insorgenza del odio antisemita nel mondo come purtroppo si è visto con l'attentato terroristico a Manchester avvenuto pochi giorni fa. Continuo ad essere addolorato per l'immane sofferenza fatita dal popolo palestinese a Gaza in queste ultime ore nella drammatica situazione del Medio Oriente si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti delle trattative di pace che auspico possano al più presto raggiungere i risultati sperati chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada di cessare il fuoco e di liberare gli ostaggi, mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura, ci uniamo spiritualmente a quanti sono radunati presso il santuario di Pompei per la supplica alla Vergine del Santo Rosario in questo mese di ottobre contemplando con Maria i misteri di Cristo Salvatore intensifichiamo la nostra preghiera per la pace, una preghiera che si fa a solidarietà concreta con le popolazioni martoriate dalla guerra. Grazie ai tantissimi bambini che in tutto il mondo si sono impegnati a pregare il rosario per questa intenzione grazie di cuore»