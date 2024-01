Femminicidi, incidenti sul lavoro, minori attratti dalla violenza e "bulimia riformatrice"

Nella sua prima relazione da Presidente della Corte Cassazione, Margherita Cassano (foto Ansa), prima donna nel ruolo, due giorni fa ha sottolineato tra gli altri alcuni aspetti che oggi ricorrono nei distretti di corte d’Appello e in qualche modo fotografano l’Italia vista dai Palazzi di giustizia: norme che si riscrivono spesso a rischio di mandare a repentaglio la stabilità del sistema giudiziario e l’uniforme applicazione del diritto, la piaga degli incidenti sul lavoro che non diminuiscono, il sovraffollamento carcerario, e la preoccupazione per i femminicidi, diventati addirittura parola dell’anno nel 2023: «La rapida successione di leggi, soprattutto se ispirate da logiche settoriali», ha spiegato la presidente Cassano: «determina i presupposti di possibili incoerenze del sistema complessivo e pesanti ricadute sul funzionamento della giustizia, attesa la stretta interdipendenza esistente tra regole sostanziali e processuali e modelli organizzativi proiettati a garantire la corretta e utile celebrazione di processi nell’osservanza dei diritti fondamentali. Provoca anche incertezze interpretative nella individuazione della regola applicabile».

«Dai dati messi a disposizione dall’Inail risulta che le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state, nei primi undici mesi del 2023, 968 (...) pur se in lieve flessione rispetto all’anno precedente, continuano ad essere l’espressione di una grave patologia sociale cui è urgente porre rimedio mediante una forte azione preventiva incentrata sul recupero di effettività di controlli seri, efficaci, moderni, capillari. In un moderno Stato di diritto non è tollerabile che si continui a morire a causa del lavoro».

E ancora, nel 2023: «Su un totale di 330 omicidi (in lieve aumento rispetto ai 325 dell’anno precedente e ai 308 del 2021), le donne risultano vittime in 120 casi. In 97 casi i delitti sono maturati in ambito familiare o nel contesto di relazioni affettive. Desta grave preoccupazione il fatto che dei sette omicidi volontari consumati già nella prima settimana del 2024 tre vedano come vittima una donna». «Un forte impegno della Polizia giudiziaria e della Magistratura non è sufficiente»: «deve essere preceduto da una forte azione di sensibilizzazione e prevenzione culturale e sociale e da azioni di ampio respiro che coinvolgano non solo la famiglia e la scuola, ma l’intera collettività e siano in grado di incidere sulle cause generali di questa drammatica involuzione delle relazioni interpersonali, in cui sulla dimensione affettiva prevalgono tragicamente l’idea del possesso e del predominio sulla donna e il disconoscimento dell’uguaglianza di genere. Occorre, inoltre, promuovere l’indipendenza economica delle donne, in quanto non può esservi libertà di denuncia senza la libertà dai bisogni primari».

CODICI ROSSI IN AUMENTO

Sono temi che ricorrono anche nelle relazioni di Procuratori generali e presidenti di Corte d’Appello nella cerimonia di apertura del 27 gennaio nei diversi distretti: è quasi sistematica la segnalazione di un aumento di casi da “codice rosso”: dovuti in parte all’emersione di un sommerso, una sensibilità aumentata sul tema porta infatti più donne a denunciare drammi che in passato venivano nascosti in famiglia: «Siamo davanti ad un progressivo e allarmante fenomeno. Siamo di fronte a tipologie di reato che un tempo non esistevano e che sono entrate nell’ordinamento per una svolta culturale rompendo un muro di omertà e silenzi andato avanti per anni», riferisce la presidente della Corte d’Appello di Genova Elisabetta Vidali. È un tema che ricorre, da Milano, dove il presidente della Corte d’Appello Giuseppe Ondei parla di «processi per i reati-spia indicati dal “codice rosso” come quelli relativi alla libertà sessuale, ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori pari al 10% del totale». A Trieste, il procuratore generale Giancarlo Bramante spiega che il «tempestivo intervento del pubblico ministero è fondamentale». Ma « da solo non è sufficiente». «Si tratta infatti di una questione culturale» e «la tematica va quindi affrontata sul piano della prevenzione». Mentre sottolinea «la discrasia logico-sistematica rappresentata dalla previsione dell'obbligo di arresto in flagranza» in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa «per il quale, visto il limite edittale non è però possibile ottenere l'emissione di qualsivoglia misura cautelare; pertanto il pubblico ministero di turno esterno deve sempre disporre l'immediata liberazione dell'arrestato». A Catanzaro Gabriella Reillo, presidente della Corte d’Appello, rileva che, pur in assenza di femminicidi, cresce «il numero dei procedimenti riguardanti la violenza di genere: nel solo circondario di Catanzaro i procedimenti per reati da codice rosso sono 191». E se nel distretto di Milano, la procuratrice generale Francesca Manni, osserva che «fortunatamente» si è registrato «un fortissimo calo» degli «omicidi nei confronti di vittime femminili: 23 procedimenti a carico di noti» nel 2023 «contro i 58» del 2022, «in assoluto comunque un valore ancora troppo alto e intollerabile», è però «sostanzialmente invariato il numero dei delitti contro la libertà sessuale» con un «moderato ma costante aumento dei delitti di stalking». A Milano, aggiunge Nanni, «l'ultimo anno è stato caratterizzato da un sensibile aumento degli infortuni sul lavoro: sono state 13, infatti, le morti sul lavoro» rispetto alle «11 del periodo precedente» con un «incremento percentuale» del 18%. Tra le cause, spiega la Pg, la «frenetica ripresa dell'economia e delle attività imprenditoriali alla fine della pandemia». La «situazione è stata, peraltro, complicata dagli effetti di interventi legislativi che hanno concesso incentivi finanziari», come la «legge che ha previsto il cosiddetto 110% di finanziamento per opere edilizie». Norme che hanno prodotto «un'enorme richiesta di manovalanza, non sempre qualificata».

MINORI, TRA DEGRADO E SIRENE CRIMINALI

Tante, in giro per l’Italia, anche le sottolineature relative alle problematiche dei minori: da Bologna, dove tra le emergenze si segnala, la gestione della complessità dell’immigrazione di molti minori non accompagnati problema comune al distretto di Milano che segnala anche l’aumento dei reati da loro commessi e il fenomeno delle bande giovanili, con atti di violenza anche gravi. Mentre a da Catanzaro, a Catania, a Napoli si accende il riflettore sul rischio di esposizione dei minori alla criminalità organizzata, in contesti di degrado e dispersione scolastica. «Anche se al di fuori della logica camorristica, sono sempre più frequenti risse, con accoltellamenti e ferimenti con arma da fuoco perpetrati nei confronti di esponenti di aggregazioni giovanili», spiega il presidente della Corte d'Appello di Napoli, Eugenio Forgillo, che sottolinea in ambito minorile: «un sensibile incremento degli affari nel settore penale (+17,10%)». I fatti che vedono protagonisti e vittime al tempo stesso i minori avvengono nei luoghi di grande aggregazione. Allarmanti» le segnalazioni dei «fenomeni di violenza/prepotenza e di buillismo in costante crescita, in grado di avvelenare la pacifica convivenza civile e costringere in tanti a diradare la presenza in pubblico». Gli fa quasi eco Lia Sava, Pg a Palermo: «Se non daremo risposte utili a fronteggiare lo stato di abbandono di certi nostri quartieri, ogni sforzo è destinato a fallire e, temo, sentiremo ancora, nelle nostre notti palermitane, colpi di pistola che uccidono. E mi preoccupa la sfiducia verso la cultura antimafia, che rischia di perdere la sua forza attrattiva. I poveri ed i miseri si sentono traditi perché le promesse di legalità e sviluppo non sono state mantenute». «Le fasce popolari più disagiate sono profondamente disilluse, avvertono i morsi della crisi, c'è il rischio che percepiscano la loro miseria come irredimibile e si lascino sedurre dall'offerta deviante del crimine. - ha aggiunto - Se mancano risposte ai bisogni primari, tanti tornano a bussare alle porte del welfare mafioso, con inevitabili ricadute negative in termini macroeconomici». «Più che mai oggi, dunque, cercare di recuperare la miseria ed il disagio sociale deve costituire il pilastro del senso di responsabilità collettivo ed istituzionale. Invero, è allo Stato che si guarda per predisporre rimedi alla crisi, per contrastare il declino etico, per costruire il futuro delle nuove generazioni».

E intanto da Palermo a Milano si sottolinea la tendenza della criminalità organizzata, sia essa cosa nostra o ‘ndrangheta” a “inabissarsi” passando per i canali della criminalità economica senza per questo perdere i propri metodi e i propri fini, ma dandosi una “faccia più pulita” che la rende meno visibile.

BUCHI IN ORGANICO E NORME "INSTABILI"

Ricorre, un po’ ovunque, il tema dei vuoti d’organico, pur con sensibili differenze, da sede a sede, tra personale amministrativo (40% il dato medio di scopertura a livello nazionale) e tra i magistrati. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo alla Corte d’Appello di Brescia, ha risposto annunciado tre concorsi per assumere 1.300 magistrati ordinari. Ma si sa che la procedura è lunga e complessa, che la formazione di un magistrato ha tempi difficilmente comprimibili, cui si aggiungono i tempi di nomina da parte del Consiglio superiore.

Mentre da Roma a Milano diverse voci sottolineano, come del resto già due giorni fa in Cassazione, il fattore di complicazione e instabilità del sistema dovuto a quella che in diverse sedi viene definita: «Bulimia riformatrice», ossia il frequente cambio di norme che rende la giustizia, impegnata ad assorbire la recente e complessa riforma Cartabia, una sorta di cantiere permanente. Spiccano al proposito le franche parole del presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini: «Mentre fioccano disegni di legge su istituti più volte riformati nell'ultimo decennio (prescrizione, intercettazioni, abuso d'ufficio) e sulla ridefinizione dei rapporti tra istituzioni politiche e magistratura, nei tribunali, nelle riunioni con personale amministrativo e nel confronto con gli avvocati ci misuriamo più che altro con gli obiettivi del PNRR, con le difficoltà della digitalizzazione del processo penale, con le scelte di priorità nei processi. Affrontiamo, insomma, la questione delle attese di giustizia di tanti cittadini. Parte dei quali, senza risposte in tempi ragionevoli, potrebbero vedersi costretti a rivolgersi a circuiti “alternativi”, non di rado “fuori dalla legalità”».