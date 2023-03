L'appello della violinista ucraina che suona sotto le bombe per la ricostruzione del Collegio musicale di Kharkiv

Durante i bombardamenti russi sulla città ucraina di Kharkiv una giovane violinista, Vira Lytovchenko, in uno scantinato dove si era rifugiata insieme con altri cittadini aveva tirato fuori dalla custodia il suo inseparabile violino e aveva suonato per contrastare con la potenza della musica il frastuono delle bombe e portare consolazione nei cuori del suo popolo. Il video di quella straordinaria esecuzione aveva fatto il giro del mondo. «Non sono un soldato, sono solo una musicista», aveva detto in un altro suo video, «Voglio solo tornare a suonare la mia musica». Vira è diventata l’ispiratrice della nascita di un’ associazione 4Elements AssociAction che insieme a Prodea e Event Green ha dato vita al progetto REBUILDING UKRAINE: ART, MUSIC AND PASSION . L’obiettivo è la salvaguardia del patrimonio artistico del popolo ucraino, tutelarne l'identità culturale e aiutare le giovani generazioni a realizzare i loro sogni. Per prima cosa ha provato non senza difficoltà a contattare Vira e ci sono riusciti tramite l’ambasciata ucraina. È iniziato un viaggio di 3700 km nel cuore dell’Europa che si è concluso in Italia dove la violinista ha presenziato a una serie di eventi per sensibilizzare i cittadini italiani a finanziare il progetto di ricostruzione del Kharkiv music college: inaugurato nel 1883,e profondamente danneggiato a causa dei bombardamenti. Uno di questi event è stato il Charity gala dinner che si è svolto ieri sera al Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e a cui era presente anche Famiglia Cristiana. La vicenda di Vira è stata raccontata anche in un docufilm, VIRA ART, MUSIC & PASSION di cui abbiamo visto un’anteprima e che sarà poi proiettato da aprile nei principali festival cinematografici sempre con l’obiettivo di tenere i riflettori puntati sull’Ucraina, terra di grandi artisti che con forza vogliono continuare malgrado la guerra a fare musica. Vira Lytovchenko si è esibita al violino con melodie struggenti, sia da sola sia in coppia con un fisarmonicista di Udine, Paolo Forte, incontrato in occasione di una tappa di Vira in quella città. Come musicista Vira era già stata più volte in Italia e ama il nostro paese ed è profondamente grata per quello che l’associazione sta facendo per il suo Paese. Questi gli estremi per le donazioni al progetto:

Beneficiario: 4 Elements APS IBAN: IT70N0100501000000000006585 Banca: Banca Nazionale del Lavoro BIC: BNLIITRR Causale: Donation for Rebuilding Ukraine Project - Kharkiv Music College