L'arcivescovo di Napoli incontra i preti ambrosiani

In serata, dopo la cena con il Vicario di Zona monsignor Novazzi, alle 21, sempre nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice incontrerà i laici sul tema "Chiesa in uscita: quali passi verso le periferie esistenziali e quali attese dal Sinodo" .

Un ricco programma di iniziative per monsignor Domenico (Mimmo) Battaglia , arcivescovo di Napoli, che da lunedì 2 maggio fino a giovedì è ospite e protagonista di alcuni eventi promossi dal Decanato di Cernusco sul Naviglio, su iniziativa del decano don Massimo Donghi : tra le altre, una serata in cui incontrerà la Fraternità del Clero e la comunità decanale (vedi qui il volantino).

Chi è don Mimmo, prete di strada attento agli ultimi

Monsignor Domenico Battaglia è originario di Satriano in provincia di Catanzaro. Il 12 dicembre 2020 papa Francesco lo ha scelto come nuovo arcivescovo di Napoli, subentrando al cardinale Crescenzio Sepe.

Monsignor Battaglia ha svolto gli studi filosofico-teologici nel Pontificio Seminario Regionale “San Pio X” di Catanzaro ed è stato ordinato sacerdote il 6 febbraio 1988 da Antonio Cantisani, arcivescovo di Catanzaro-Squillace, a Satriano nella Chiesa di Santa Maria di Altavilla.

Dal 1989 al 1992 è stato rettore del Seminario liceale di Catanzaro e della Commissione diocesana “Giustizia e Pace”. Poi fino al 1999 è stato amministratore parrocchiale a Sant’Elia, parroco della Madonna del Carmine a Catanzaro, direttore dell’Ufficio diocesano per la “Cooperazione Missionaria tra le Chiese”, parroco a Satriano. È stato collaboratore al Santuario “Santa Maria delle Grazie” in Torre di Ruggiero, collaboratore parrocchiale a Montepaone Lido e amministratore della parrocchia “Santa Maria di Altavilla” in Satriano. Durante questa sua attività pastorale all’interno dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace si è sempre interessato ai più deboli e agli emarginati tanto da essere chiamato “prete di strada”.

Un impegno efficacemente raccontato in due pubblicazioni: I poveri hanno sempre ragione. Storie di preti di strada di Mimmo Battaglia e Virginio Colmegna, uscito nel 2010 per Cittadella Editrice, e Vecchie ciabatte… calzari di angeli. La tenerezza di un prete in cammino con gli ultimi, stampato nel 2012 dalle Edizioni Insieme.

L’impegno di monsignor Battaglia a favore dei più sfortunati che si è espresso anche, dal 1992 fino alla nomina episcopale del 2016, nella guida del “Centro Calabrese di Solidarietà”, una Comunità dedita al trattamento e al recupero delle persone affette da tossicodipendenze, legata alle Comunità Terapeutiche (FICT) di don Mario Picchi, Federazione di cui è stato presidente nazionale dal 2006 al 2015. Mentre dal 2000 al 2006 è stato vicepresidente della “Fondazione Betania” di Catanzaro, l’Opera diocesana di assistenza-carità.

Papa Francesco il 24 giugno 2016 lo ha nominato vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Il 3 settembre successivo riceve la consacrazione episcopale nella Cattedrale di Catanzaro per le mani dell’arcivescovo Vincenzo Bertolone. Co-consacranti l’arcivescovo emerito Cantisani, e l’arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini, metropolita di Campobasso-Boiano dopo essere stato per 13 anni vescovo di Locri-Gerace. La presa di possesso delle diocesi viene celebrata il 2 ottobre.

Prima del solenne ingresso nella Cattedrale di Cerreto Sannita tra una folla festante, la significativa visita l’Istituto Penale per i minori di Airola. Nella piccola diocesi dell'entroterra sannita Battaglia ha continuato nel suo impegno. Ne fa fede la sua ultima lettera pastorale dell'aprile 2020 in piena emergenza Covid-19, che «ha messo a nudo la fragilità di questo nostro mondo, l’inconsistenza di ciò in cui pensavamo di aver trovato la chiave risolutiva di tutti i nostri problemi, la gracilità di quell’economia, che sia a livello locale, sia a livello globale, è stata ritenuta l’unica meta ed è stata vista e osannata come l’unica via, che al di fuori di ogni regola, porta l’umanità verso la felicità sulla terra».