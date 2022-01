L'arte che si fa preghiera di Rocco Normanno in mostra a Lucca

«L’arte di Rocco Normanno concettualmente non è troppo diversa da quella di Caravaggio, nonché di certi suoi predecessori e seguaci: come il Merisi trasportava l’evento biblico nell’attualità del suo secolo, così Normanno fa un passo avanti in quella direzione e lo ricrea nei costumi e nei luoghi del presente, così da acuire la percezione dell’audacia e dell’orrore». Cristina Acidini, storica dell’arte e attuale presidente dell’Accademia delle arti del Disegno di Firenze, definisce così le opere dell’artista pugliese che si possono ammirare nella Casa del Boia di Lucca fino al 16 gennaio, nella mostra personale “Passato e Presente” (nella foto in alto, il manifesto) organizzata da Claudio Della Bartola.

Normanno è stato definito da Vittorio Sgarbi “l’ultimo dei caravaggeschi” per lo studio della luce e il realismo dei suoi dipinti in cui i protagonisti delle scene bibliche e mitologiche diventano uomini e donne del nostro tempo. «L’impresa dell’eroina biblica Giuditta nell’atto di decapitare Oloferne», nota ancora Acidini commentando uno dei dipinti presenti nella rassegna, «ancora ben leggibile nel “fermo immagine”, prende gli aspetti, le movenze, i luoghi i un fatto di cronaca nera, di quelli che avvengono tra le mura della casa accanto (“erano tanto brave persone, un po’ riservati, ma salutavano sempre...” commentano di solito i vicini) e che potrebbero un giorno accadere tra noi. La moglie umiliata che uccide il marito violento con la complicità della madre? L’amante che si vendica del fedifrago facendosi aiutare da un’amica? La donna stressata che sopprime il latitante accampato sul tetto? Due megere alleate che aggrediscono un profugo? Non lo sapremo mai, ma sentiamo la certezza che un fatto così può capitare; e quando capita, lascia dietro di sé una scia di domande senza risposta, dubbi, misteri. Secentesca è altresì l’ispirazione di numerose altre invenzioni di Normanno».

La critica di Acidini è contenuta nel catalogo della mostra (Pacini Editore) in cui l’artista salentino è definito «più caravaggista di Caravaggio, più fotografico della fotografia, più ironico di una parodia».

«La voglia di fare un quadro», ha spiegato l’artista in un’intervista sul sito dell’editore Pacini, «nasce sempre dalla realtà, da quello che vedo in un dato momento, magari girando in una città, o viaggiando su un autobus: una scena di vita quotidiana che mi colpisce. Parte quindi una suggestione, a questo primo impulso dettato quasi dall’istinto, poi si va a unire, e mescolare, il bagaglio culturale e di esperienza che spazia in tutta la storia dell’arte. Quando nella mia mente si è composta la scena, ricerco i modelli più adatti per raccontarla, e riprodurla».