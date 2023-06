L'epoca d'oro della città di Cosenza ricostruita da Matteo Olivieri

Il libro cartaceo fa bella mostra di sé anche negli scaffali del Renzelli, lo storico bar della parte più antica della città, mentre l’ebook si può scaricare da molte piattaforme. Il talentuoso Matteo Olivieri regala al grande pubblico, con il volume “I banchieri di Cosenza nel Rinascimento. Ascesa e declino delle grandi dinastie finanziarie”, la minuziosa ricostruzione dei fasti e della decadenza di quella che poteva essere definita la “Londra della Calabria”. Lo fa grazie ad anni di ricerca e studio, di consultazione di documenti e manoscritti rari, di indagine psicologica dei protagonisti di quella stagione. «Ne emerge uno spaccato realistico di vita cittadina durante la dominazione aragonese e il successivo Viceregno spagnolo utile non solo a delineare la “contemporaneità” dei banchieri rinascimentali e le complesse relazioni d’affari che legavano l’Italia all’Europa, ma anche a gettare nuova luce sul secolo d’oro della città di Cosenza, sui rapporti intercorsi con le principali famiglie del Rinascimento italiano nonché sul connubio tra banca, arte e urbanistica», si legge nell’introduzione.

«Una epopea bancaria», la descrive nella prefazione Klaus Algieri, vicepresidente di Unioncamere, l’Unione delle Camere di Commercio italiane e presidente della Camera di Commercio di Cosenza, che inizia grazie alle comunità ebraiche stanziate in città fin dal XIII secolo e che «viaggia di pari passo con l’affermarsi del commercio, soprattutto nei settori dell’olio, del vino e della seta grezza».

Un libro storico, economico, estetico. Una sorta di romanzo che non annoia mai il lettore. Attraverso sette storie, sette dinastie di banchieri, gli intrecci epistolari, i documenti Olivieri ricostruisce due secoli di un progresso che oggi si stenta a ricordare e persino, talvolta, a immaginare. Il viaggio parte dal quartiere della Giudecca, nella Cosenza che gli abitanti chiamano “vecchia” in senso di antico e storico. I primi banchi giudaici, che offrivano non solo denaro a prestito, ma intermediazione negli affari, fino a quelli più moderni dei pegni, passando per quello della famiglia Beccuti, embrione della banca moderna… Ogni capitolo è corredato anche di foto, mappe, disegni che rendono al lettore più agevole viaggiare fra nomi, città e secoli. Ripercorrendo i grandi scambi economici e intellettuali che avevano portato la città fin nel cuore dell’Europa per poi precipitare, con l’epidemia di peste del 1656, con l’estinzione delle grandi famiglie, con cupidigia e la mala gestione di molti affari, con i terremoti e la scoperta del Nuovo Mondo che spostava i traffici commerciali.

Un libro tutto da leggere quello che l’autore - economista, già docente nelle università di Brno, Tolosa e Cosenza, e professore presso il Columbia College di Chicago (per ricordare soltanto alcuni dei suoi titoli) – dedica alla memoria di suo padre Vincenzo, fine intellettuale, «che ha avuto il tempo di leggere il manoscritto, ma non di vederlo pubblicato».

Nella foto un momento della prima presentazione del volume nel Salone degli Stemmi, presso l'arcivescovado di Cosenza. L'autore è il primo a destra