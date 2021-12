L'equilibrio di genere? Fa crescere Pil e imprese

Domani entrerà in vigore la nuova legge sulla parità retributiva uomo-donna, che istituisce dal 1° gennaio 2022 per le aziende la “certificazione della parità di genere” e lo sgravio contributivo per chi ne è in possesso. Ad oggi, in Italia, le posizioni manageriali femminili sono solo il 28% del totale. Uno scenario aggravato dalla pandemia che ha avuto l’effetto di rallentare il processo di superamento del gender gap nel mercato del lavoro.

In generale, nel 2020, il tasso di partecipazione delle donne italiane al mondo del lavoro è stato del 53,1 %, con un divario di genere del 19%.

È quanto emerge dal Rapporto annuale dell’Osservatorio mercato del lavoro e competenze manageriali di 4.Manager presentato a Connext 2021 durante l’incontro dal titolo “Nuovi orizzonti manageriali superare il gender gap: facciamo goal per ripartire” nel corso del quale sono intervenuti Stefano Cuzzilla, Presidente di 4.Manager e Federmanager; Giovanni Brugnoli, Vice Presidente Confindustria per il Capitale Umano; Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia; Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili; Gaela Bernini, Segretario Generale Fondazione Bracco; Guido Stratta, Direttore People & Organization Gruppo Enel.

«I tempi per la parità di genere rischiano di allungarsi di un’altra generazione a causa del Covid. Il superamento del gap nel mondo del lavoro non è solo una questione sociale» ha dichiarato Stefano Cuzzilla, Presidente di 4.Manager e Federmanager «ma è una questione centrale, culturale ed educativa, per lo sviluppo del Paese. Occorre disegnare un nuovo orizzonte con le donne protagoniste, per costruire nuove prospettive di rilancio per le imprese e per il sistema produttivo. L’equilibrio di genere fa crescere il Pil e le imprese. Le aziende con governance mista sono più competitive e reagiscono meglio nei contesti di crisi. Il gap retributivo e il welfare aziendale sono le aree di intervento più urgenti da affrontare e risolvere».

«L’Italia ha reagito alla crisi pandemica con grande forza e la nostra industria ha trainato la ripresa. In questo momento siamo la locomotiva d’Europa, ma abbiamo bisogno di approfittare di questo rimbalzo per proiettarci in un futuro di medio-lungo periodo, un futuro dove il talento e la competenza diventano sempre più fondamentali» – così Giovanni Brugnoli, Vicepresidente di Confindustria per il capitale umano; «Bisogna aumentare la qualità complessiva delle nostre persone e un contributo essenziale lo possono dare le donne: dobbiamo orientare sempre più giovani ragazze verso i percorsi tecnico-scientifici per i quali, dati alla mano, dimostrano di essere molto portate. Le iscritte agli istituti tecnici e agli ITS superano di poco il 25% e ancor meno sono le percentuali di laureate STEM. Dobbiamo lavorare con il sistema educativo per ridurre questo gap e lo stiamo facendo in Confindustria con progetti innovativi come STEAMiamoci».