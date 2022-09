L'Inter a Pilsen, la città della birra, ma non solo

di Roberto Didiodato - foto Mary Poliafico

San Bartolomeo, cattedrale di pietra al centro dell’ immensa Piazza Repubblica, sembra un osservatorio astronomico d’età gotica, puntato verso le galassie per scrutare il mistero che circonda l’uomo. Il campanile supera i 100 metri di altezza, il più alto dell’intera nazione. Al suo interno 300 gradini portano a una terrazza panoramica, spettacolare balconata sulla città e i sui verdi dintorni Le colonne della chiesa somigliano a canne d’organo che aspettano di suonare melodie celesti. Vetrate colorate illuminano altari gotici e santi barocchi.

Un altro pezzo di cielo si osserva nel Museo Diocesano, costruito sul silenzio mistico del procedente convento dei Frati Minori. Il monastero francescano, uno dei più significativi monumenti medioevali della città, è lo scrigno che conserva opere d’arte di inusitata bellezza. La sala capitolare dei frati è affrescata con la storia della vita di Santa Barbara: disegni vivaci, dipinti sulla volta e sulle pareti come fossero “vignette” moderne.

Sotto la città si snodano oltre 20 chilometri di tunnel, scavati lungo lo spazio di alcuni secoli. Una città capovolta, dove gli abitanti trovavano protezione e conforto, quando la vita della “città di sopra” diventava dura e pericolosa. Pilsen passa alla storia per essere una città che resiste a tutti gli assedi perché ha una “città di scorta” sottoterra, dove si conservano derrate alimentari e acqua, si produce birra, si esercitano lavori e si vive stretti ma al sicuro, come nel seno oscuro e accogliente di una madre. Oggi sono percorribili non più di 800 metri di questa “città”, illuminata da lampade che diffondono una rassicurante luce gialla.

Nel sottosuolo sono scavate anche le cantine che conservano le botti della birra Pilsner Urquell, prodotta per la prima volta nel 1842. Qui a Pilsen gli alchimisti, che altrove non riuscirono mai a trovare la pietra filosofale, scoprirono l’oro di una bevanda bionda e luccicante. Un’immensa ricchezza per la città, entro le cui mura i monaci avevano cominciato a produrre la bevanda, opaca e torbida, fin dal XIII secolo. Quattro fiumi – come quelli del Paradiso terrestre - si attorcigliano intorno a Pilsen. Donano acque dolci e benedette per la sua birra. Un imperdibile Museo ne racconta la storia e i segreti. Anche la birra a Pilsen è diventata cultura.

Pilsen ha un obiettivo preciso: farsi conoscere come città di forte identità, ricca di importanti progetti culturali e custode di un grande patrimonio artistico. Non solo Škoda. Non solo Birra. Qui c’è una piccola Praga che si può “consumare” e godere senza affanno e con ritmi lenti. Naso all’insù e panino in mano, a spasso per il centro storico, autentico manuale di stili architettonici. Il barocco - linee curve e languori dorati - ha lasciato segni inconfondibili nei monumenti, nei palazzi e nelle chiese. Un palcoscenico naturale per la musica di Mozart. Ma anche uno stile artistico che cambiò la vita e il modo di credere e di pregare degli abitanti di Pilsen. Durante le atrocità delle guerre hussite, la città rimase roccaforte della fede cattolica.