L'invito accorato dell'arcivescovo di Milano in Duomo: "La paura di questi giorni si trasformi nella conversione dei cuori e ci unisca per migliorare il mondo"

“Questo inizio di Quaresima, così strano, senza messa, senza ceneri, senza prediche, questo è il momento favorevole”. Le parole dell’arcivescovo di Milano risuonano tra le volte della cattedrale e nell’etere. I fedeli non siedono tra le panche. I fedeli stanno assistendo alla diretta su Raitre per motivi di salute pubblica. L'arcivescovo di Milano Mario Delpini parte da un paradosso. Non sottovaluta uno dei momenti più difficili della città. La storia di questi giorni rimanda ad episodi narrati dal Manzoni, evoca la "peste di San Carlo" del 1576 e quella ben più grave del cugino Federigo, l'epidemia del 1630. Ma la sua omelia induce alla speranza, attingendo da quanto scritto dall’apostolo delle genti San Paolo. “Questo momento di allarme e di malumore, di strade quasi deserte e di attività rallentate proprio nella città frenetica, questo è il momento favorevole. È una parola inopportuna, ma è stata proclamata. Non possiamo lasciarla cadere come un seme che vada perduto”. Un momento favorevole dunque, ma per che cosa? Per una conversione dei cuori. “Risuoni dunque ancora, illumini questo nostro momento, chiami a conversione, se è una parola che viene da Dio”.

“Una parola inopportuna mette a disagio, sembra venire da chi non comprende la situazione”, continua Delpini. “E la parola inopportuna è quella di Paolo: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! È inopportuna questa parola, ma non possiamo tacerla. Suona come maldestra e sconcertante, ma non possiamo rifiutarla".

L’arcivescovo di Milano vorrrebbe giungere a tutti, “vorrei farmi vicino a ogni fratello e sorella che ascolta, entrare in ogni casa, visitare ogni solitudine, guardare negli occhi ciascuno di coloro che vivono male questo momento, accompagnarmi a tutti coloro che sono preoccupati per i loro cari, per i programmi di studio, di lavoro che sono saltati, per gli affari che sono sfumati… Vorrei ripetere per tutti la parola inopportuna: ecco ora il momento favorevole!".

L’invito del successore di Ambrogio è dunque quello di fare di necessità virtù, di approfittare del silenzio delle strade, del vuoto a sorpresa della vita quotidiana, nella città forse più frenetica d'Italia, la città italiana ed europea per eccellenza, per fare silenzio nella propria anima e rispondere a quella domanda di Assoluto che era sopita nei nostri cuori.

“Ecco il momento favorevole per cercare Dio: vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Non c’è niente che possa sostituire la partecipazione corale all’assemblea domenicale. La differenza tra partecipare alla messa in Chiesa e seguire la messa in televisione è la stessa che c’è tra stare vicino al fuoco che scalda e rallegra e guardare una fotografia del fuoco”.

Ma prima della Comunione viene la protezione delal vita, dei nostri cari. E dunque “in questo momento in cui non è senza pericolo radunarsi in assemblea è possibile dedicare lo stesso tempo che si dedicherebbe alla messa al silenzio, alla meditazione della Parola di Dio, alla preghiera. Sono certo che lo Spirito di Dio ci aiuterà ad ascoltare l’appello di Paolo, ci incoraggerà alla conversione, ci darà ragioni per partecipare con intensità inedita alla prossima celebrazione eucaristica”.

Delpini fa poi un accostamento tra la quaresima e i giorni che stiamo vivendo. “Ecco, ora, il momento favorevole per abitare il deserto, per esercitare la libertà, riconoscere l’insidia del tentatore e prendere posizione. È il momento favorevole per dire sì e per dire no: chi vuoi adorare, Satana o Dio? di che cosa vuoi sfamarti: della sazietà che intontisce o della parola che illumina? Quale immagine vuoi costruirti: quella che esibisce la vanità o quella che cerca la verità propria e altrui?".

Il deserto dei nostri giorni è il deserto dell'epidemia Coronavirus. "Ecco il momento favorevole per essere liberi. Ecco ora il momento favorevole per esplorare le vie del digiuno gradito al Signore. Ecco il momento favorevole per cercare la riconciliazione, per praticare il buon vicinato, per spezzare il pane con l’affamato, per farsi vicini a coloro dai quali tutti si allontanano".

Nella conclusione dell'omelia Delpini guarda addirittura oltre l'emergenza. Trasforma l'emergenza in opportunità. L'unità di intenti contro il contagio messe in campo contro il Covuid-19 possono diventare addirittura un’occasione per rendere migliore la nostra società, la comunità in cui viviamo, il nostro Paese, la nostra patria. “Ecco il momento favorevole per essere uniti nella lotta contro il male. L’allarme dei medici, le decisioni delle autorità, le pressioni mediatiche si sono rivelate di straordinaria efficacia nel lottare per contenere la diffusione del virus. E se noi fossimo tutti uniti, con tutte le forze della scienza, della amministrazione pubblica, della pressione mediatica per combattere la diffusione di ciò che rovina la vita di troppa gente? Se noi fossimo così uniti nel contrastare le dipendenze, la diffusione della droga, dell’alcol, del bullismo forse cambieremmo il volto della società”.

Dunque i giorni del Coronavirus non solo come i giorni della speranza, della conversione dei cuori, della riconciliazione con noi stessi e con il nostro prossimo. Eccolo il paradosso, la parola che sconcerta. Il Coronavirus per migliorare la nostra vita e quella degli altri. “Ecco il momento favorevole per diventare saggi ed evitare lo sperpero. Se abbiamo tempo perché sono interrotte o ridotte le attività ordinarie, possiamo evitare lo sperpero: possiamo usare il tempo per fare del bene, per pregare, per studiare, pensare, dare una mano. Se abbiamo parole, invece di parlare dell’unico argomento imposto in questo momento, possiamo usarle per dire parole buone, per dire parole intelligenti, sagge, costruttive”.

Sembra un paradosso, e invece è il Vangelo.