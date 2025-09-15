L'Italia migliore in giro per il mondo

Era partita dall’Altare della patria e si conclude con lo scenario del Colosseo la comunicazione del Tour mondiale dell’Amerigo Vespucci che ha visto impegnato il nostro veliero in 20 mesi di navigazione percorrendo oltre 49.500 miglia nautiche. Tra le bellezze dell’antica Roma, tra l’arco di Tito e quello di Costantino e con il selciato che segna i passi della storia l’Italia continua a camminare. E a portare la sua ricchezza culturale e spirituale, di creatività e scienza, di cucina e di arte al mondo. Lo ha fatto, negli ultimi due anni, usando la nostra nave più bella. Il Vespucci, la regina dei mari, ha solcato oceani e rade, attraccando in 53 porti di 33 Paesi diversi di tutti e cinque i Continenti. Con un ritorno economico di oltre tre miliardi di euro. Il progetto, inoltre, ha generato complessivamente 11.155 nuovi posti di lavoro, mentre hanno visitato la nave scuola della Marina militare 1.269.533 persone.

«Il tour Vespucci è stato uno straordinario strumento di promozione e un format unico di comunicazione: un nuovo modello di marketing istituzionale, un'invenzione tutta italiana, risultato di un reale gioco di squadra che ha visto coinvolti dodici ministeri oltre la Presidenza del Consiglio dei ministri e ha prodotto, certificati, risultati mediatici, social ed economici oltre ogni più lungimirante aspettativa», ha dichiarato il direttore generale di Difesa Servizi, Luca Andreoli.

Un brand «quello dell’Italia, che ha usato lo strumento del Vespucci» che ha fatto innalzare anche la soglia dell’export e che ha attirato turisti e capitali, ha sottolineato il ministro dell Difesa Guido Crosetto che ha fortemente voluto il tour. Coinvolti 12 ministeri con un lavoro di squadra che ha consentito di portare le eccellenze italiane in giro per il mondo, ma anche di promuovere inclusività, dialogo, partnership importanti.

«Come mi diceva un mio amico imprenditore», ha continuato il ministro «bisogna sapere, saper fare, saper far fare e poi far sapere». E il modello comunicativo sperimentato in questa occasione ha portato i suoi risultati con due milioni di follower in un solo anno per i sito del tour e con un valore mediatico pari a 254 milioni di euro.

Il tour Vespucci, ha sottolineato Crosetto, rappresenta «un messaggio che parla sostanzialmente di cose positive come i valori, come le tradizioni, come l'impegno che serve per governare una nave di quel tipo. Una nave che nasce per l'addestramento degli ufficiali della marina militare, ma che non porta armi a bordo, ma in giro per il mondo porta la storia, la cultura, la tecnologia, porta il racconto di una nazione. Secondo me è una cosa importante in un periodo in cui tutto ciò che è militare normalmente ci ispira cose brutte perché ci ricorda la guerra, ci ricorda i morti, ci ricorda la distruzione». E per il prossimo anno il ministro ha già annunciato che il Vespucci sbarcherà a New York, per i 250 anni della marina militare. Nella «città che non dorme mai» sarà allestito, per tre settimane, un padiglione espositivo, «un Villaggio Italia ancora più grande, un progetto ancora più ambizioso destinato a protrarsi diverse settimane e al quale affidare un racconto della nostra economia, della nostra cultura, dei nostri valori, delle nostre istituzioni».