L'ultima "enciclica" di Francesco

In Piazza San Pietro regna il silenzio. Le campane rintoccano a morto. Alcuni gabbiani volteggiano in aria, quasi per rendere l’ultimo omaggio alla salma di Francesco che sta per entrare nel sagrato, preceduta dai Grandi della Terra. Lo speaker chiede che non si alzino bandiere durante la celebrazione, il Papa è di tutti, non ha bandiera. La folla ordinata obbedisce. Lui, che ci ha lasciati un po’ orfani di una guida, giace lì, in quella nuda bara, solo leggermente reclinata. La guardiamo tutti, un po’ smarriti. La guardano, da vicino, quei Grandi che hanno in mano le sorti del mondo, le guerre, l’economia, l’ambiente, i poveri, i migranti... Di lì Francesco sembra voler lanciare loro un ultimo grido: «Guardate ogni cosa dalla fine, giudicate e agite oggi alla luce della vita eterna. Nell’ultimo giorno sarete giudicati sull’amore che avrete seminato, sulla pace che avrete promosso, sull’accoglienza che avrete dato. Svegliatevi, il tempo si è fatto breve, dopo sarà troppo tardi!». Lo dice a loro. Lo dice a me, a te, a noi. Convertiamoci tutti.