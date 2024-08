L'ultima spiaggia. Così l'Italia perde le sue coste, tra urbanizzazione selvaggia e cambiamento climatico

È di circa 40 chilometri quadrati la superficie di spiagge andata perduta negli ultimi 50 anni in Italia. Mentre il 22,8% è la percentuale di territorio costiero artificializzato entro i 300 metri dal mare. In Liguria e nelle Marche la percentuale sale quasi al 50%.

Numeri che dicono che l’Italia sta perdendo le sue coste, erosa da decenni di urbanizzazione selvaggia, a cui si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico.

A lanciare l’allarme sono Legambiente e l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). «Entro il 2100 quaranta aree litoranee rischiano di finire sommerse», avvertono gli esperti interpellati da Famiglia Cristiana nell’inchiesta “All’ultima spiaggia” che si può leggere nel numero in edicola e in parrocchia dall’8 agosto