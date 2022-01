«L'unità dei cristiani inizia dalla preghiera in famiglia»

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Otto giorni in cui le comunità sono invitate a riflettere, confrontarsi e pregare. C'è un aspetto particolare scelto per indicare il tema generale: “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. Che settimana sarà lo chiediamo a Riccardo Burigana, direttore del Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia.

«La settimana di preghiera che si celebrerà in gran parte del mondo è sempre il tempo più forte in cui i cristiani si interrogano su come costruire l'unità visibile della Chiesa. Come rispondere a una chiamata chiara e inequivocabile che ha un radice evangelica. Perché come ricorda spesso il Papa la tensione all'unità appartiene alla prima comunità cristiana; modello di unità nella diversità è il Nuovo Testamento. La settimana ha più di un secolo di storia e ha cambiato pelle; dopo il Concilio Vaticano II è diventata un momento di confronto e riflessione ma soprattutto di preghiera di cristiani di tradizione diversa. Che si ritrovano introno a un tema che quest'anno è un passo del Vangelo di Matteo scelto congiuntamente dal Consiglio ecumenico delle chiese e dalla Santa Sede».

Com'è stato scelto il tema?

«La decisione viene affidata a un gruppo di cristiani di un Paese che redige un sussidio per accompagnare giorno per giorno le comunità nella preghiera. In Italia quest'anno la traduzione del sussidio porta con sé l'invito a proseguire la preghiera per la Chiesa durante l'anno con meditazioni mese per mese sempre sul tema dell'unità. Non è una novità, ma si è venuta affermando l'idea che la Settimana è un momento forte dentro a un cammino per l'unità. Cioè, quella conversione quotidiana indicata dal Concilio Vaticano II deve diventare un elemento fondamentale di un cammino da vivere partendo dalla propria comunità verso la Chiesa universale».