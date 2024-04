La battaglia contro il cancro di Sophie Kinsella

Amatissina dalle lettrici di tutto il mondo per i suoi romanzi leggeri ma non banali e anche per il suo atteggiamento semplice e positivo, la scrittrice inglese Sophie Kinsella ha deciso di rivelare pubblicamente che da due anni si sta curando per un aggressivo cancro al cervello, un glioblastoma, per il quale ha già subito un intevrento chirurgico, e si sta sottoponendo a chemioterapia e radioterapia. Così lo ha annunciato sui social:

«Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli (l'autrice ne ha cinque, Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella) fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità».





La scrittrice, il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham e ha 54 anni, si rivolge direttamente ai suoi "cari lettori e follower" spiegando di essere in cura all'University College Hospital di Londra. «Al momento tutto è stabile e in generale mi sento molto bene» scrive «anche se mi sento molto stanca e la mia memoria è ancora peggiore di prima! Sono così grata alla mia famiglia e ai miei amici più cari che mi sono stati di grande sostegno, nonché ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curato. Sono anche molto grata ai miei lettori per il costante supporto. La meravigliosa risposta al romanzo The Burnout mi ha davvero incoraggiato, in un momento difficile".

La Kinsella si rivolge anche a tutti coloro che soffrono di cancro in qualsiasi forma: «A loro mando amore e i migliori auguri, così come a coloro che li sostengono. Avere una diagnosi difficile può farti sentire molto solo e spaventato e il supporto e la cura di chi ti circonda significa più di quanto le parole possano dire».